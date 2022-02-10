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Аренда квартир в России подорожала в 2021 году на 14%

10.02.2022 22:00
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ТАСС

Средние ставки аренды квартир в России увеличились по итогам 2021 года на 14% до 19,2 тыс. рублей в месяц. Такие данные содержатся в исследовании «Авито Недвижимости», передает ТАСС.

«В среднем по стране арендные ставки увеличились на 14% — до 19 244 рублей за объект. Среди крупных российских городов арендные ставки быстрее всего увеличивались в Сочи (в полтора раза), Калининграде (плюс 33%) и Москве (плюс 22%)», — говорится в обзоре.

Отмечается, что в 2021 году интерес к аренде квартир на длительный срок в России вырос на 18% по сравнению со значениями 2020-го. Наиболее выраженная динамика была в Санкт-Петербурге, где по итогам года показатель в среднем составил 47%, а также в Екатеринбурге и Тюмени (плюс 46% в обоих городах).

Продолжающийся рост ипотечных ставок и цен на жилье в РФ поддержит высокий спрос на аренду в 2022 году, прогнозирует руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. «В таких условиях с большой вероятностью в течение ближайших кварталов увеличение арендных ставок продолжится. Одновременно с этим продолжит расти и предложение, что может ограничить потенциал роста стоимости аренды», — приводятся его слова в материалах исследования.

Аренда квартиры в России за 2021 год стала еще более выгодной по сравнению с ипотекой из-за увеличения цен на недвижимость и роста ставок. Средняя ставка аренды снизилась до 67% от среднего ипотечного платежа, а наибольшую экономию получают арендаторы в Москве, Казани и Уфе. Такие данные исследования «ЦИАН. Аналитики» приводит ТАСС.

 27.01.2022 21:58

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