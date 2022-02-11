В России средняя цена автомобиля с пробегом выросла за год на 60%

Средняя цена на автомобиль с пробегом в январе 2022 года выросла на 60% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 639,8 тыс. рублей, следует из исследования экспертов «Авито Авто».

«По данным сервиса, в январе этого года средняя цена автомобиля с пробегом в стране составила 639 800 рублей», — говорится в исследовании. По сравнению с декабрем 2021 года средняя стоимость авто увеличилась на 6,6%.

«Большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом», — заявил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

По его словам, в наиболее выигрышном положении сейчас находятся продавцы популярных моделей с пробегом, так как в условиях высокой конкуренции у них есть возможность выгодно продать свой автомобиль.

«Тем, кто планирует покупку автомобиля в ближайшем будущем, есть смысл тщательно подходить к выбору представленных на рынке предложений и руководствоваться принципом цена-качество», — советует эксперт.

По данным сервиса, спрос на авто с пробегом в январе в целом по стране остается стабильным по сравнению с декабрем прошлого года.



«Активный рост спроса на автомобили с пробегом в начале 2022 года был зафиксирован в Барнауле (плюс 13%), в Иркутске (плюс 9,1%) и в Новосибирске (плюс 7,5%). Также в число регионов с активно растущим спросом на рынке автомобилей с пробегом в начале 2022 года вошли Махачкала (плюс 4,8%), Красноярск (плюс 3%) и Ярославль (плюс 2,9%)», — отмечается в исследовании.

Эксперты добавили, что предложение на автомобильном рынке с пробегом в январе этого года выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.