Кабмин не рассматривает возможность кредитования в криптовалюте в России

Российские власти не рассматривают возможность кредитования в криптовалюте или ее использование в качестве залога, следует из пояснительной записки Минфина к Концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют.

«Вопросы кредитования в криптовалюте, равно как и использование криптовалюты в качестве залога Минфином не рассматриваются и не предусматривались предложенным подходом», — указано в документе.

Также предполагается введение ограничений и установление контроля в отношении рекламы подобных услуг и инструментов.

«Предусмотрено введение обязанности для участников рынка по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами. Одновременно с этим будут проработаны вопросы введения ограничений и установления контроля в отношении рекламы», — указывает ведомство в своих предложениях.

Кроме того, Минфин предлагает рассмотреть возможность ограничения списка торгуемых в России криптовалют с целью защиты инвесторов. «В настоящий момент иностранные криптовалютные биржи зачастую не проводят никакой проверки проектов перед листингом, допуская к торгам откровенно мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид. В противоположность этому регулируемый оборот через лицензируемых российских организаторов системы обмена позволит ограничить список торгуемых активов и предложить российским гражданам доступ только к наиболее зрелым и устоявшимся криптовалютам, для которых разработаны инструменты и процедуры по ПОД/ФТ», — говорится в документе.

На этой неделе правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов. Заместитель председателя правительства и главы аппарата Дмитрий Григоренко поручил Министерству финансов РФ совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Концепция предполагает, что защита прав граждан помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те в свою очередь будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Кроме того, предполагается введение обязанности для участников рынка «по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами».

Как ожидают в правительстве, реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, «позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности».