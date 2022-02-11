Число россиян с активной кредитной картой и долговой нагрузкой в 2021 году выросло

В 2021 году число клиентов с активной кредитной картой увеличилось на 20,5%, до 20,5 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные ОКБ. Кроме того, выросла и доля самых закредитованных граждан: в IV квартале 2021-го среди тех клиентов, кто брал новый заем, 16% уже имели четыре и более ссуды, хотя в допандемическом 2019-м таких было только 12%, а, например, четыре года назад — всего 7%, видно по данным сервиса по подбору кредитов «Кредистория».

Отмечается, что спрос потребителей на кредиты наличными также вырос: количество граждан, оформивших как минимум один такой новый заем, в 2021 году увеличилось на 7%, до 19,5 млн, сообщили в ОКБ.

В Национальном бюро кредитных историй подтвердили рост закредитованности россиян. Так, с апреля по октябрь 2021-го число заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%, то есть высокой или избыточной, увеличилось примерно на 6 млн, а доля таких граждан достигла 15,4%, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, если сумма всех регулярных ежемесячных платежей по кредитам превышает 40% от доходов, то велика вероятность, что это существенно снизит качество жизни домохозяйства. А если показатель составляет 50 и более процентов, то заемщик должен быть готов получить отказ в новом кредите. В начале октября прошлого года средний ПДН составил 26,49%, за год он вырос на 1,38 процентного пункта.

В крупнейших банках подтвердили рост числа клиентов с кредитными картами и увеличение закредитованности россиян. Такая тенденция характерна для рынка со второй половины прошлого года. Многие стремились оформить займы по низким ставкам на фоне ужесточения кредитно-денежной политики Центробанком, а ряд игроков и МФО использовали увеличение спроса в своих интересах, допуская повышенную долговую нагрузку заемщиков, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Рост закредитованности по числу действующих займов в 2021 году отметили и в банке «Зенит». Основная причина тому — повышение ставок и снижение спроса на рефинансирование, сообщили в его пресс-службе.

На активизацию потребительских настроений также повлияло восстановление экономики после кризиса на фоне пандемии, рост розничной торговли и усиление инфляции, отметил аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский.

Однако реальные доходы населения не растут столь же значительно, поэтому развивать тот сегмент следует осторожно, считает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Выдача кредитов без оценки платежеспособности и финансовой нагрузки создает риски для участников рынка и потребителей, добавил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Иван Беляев.