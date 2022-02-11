НКО «Единая Расчетная Палата» лишена лицензии

Банк России приказом от 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Единая Расчетная Палата» (регистрационный номер 384-К, Московская область, г. Сергиев Посад), сообщает пресс-служба регулятора

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что НКО нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

«Деятельность НКО «ЕРП» была в значительной степени ориентирована на оказание услуг в области электронной коммерции. Кредитной организацией проводились непрозрачные операции, в том числе по переводу денежных средств за рубеж», — отмечается в сообщении.

В НКО назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НКО «Единая Расчетная Палата» не является участником системы страхования вкладов.

