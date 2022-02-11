11 февраля. О чем пишут газеты

📰 Котировки криптовалют в последнюю неделю отскочили от многомесячных минимумов, достигнутых в январе, и вновь устремились вверх, пишут «Известия». Так, биткоин закрепился на отметке выше 40 тыс. долларов, а эфириум — более 3 тыс. долларов, несмотря на то что в январе криптовалюты достигли минимума с прошлого лета. Эфириум откатился почти к 2 тыс. долларов, биткоин — к 30 тыс. долларов, падение с максимумов — почти двукратное. Альткоины вроде Solana подешевели еще сильнее. По прогнозам экспертов, пока можно говорить о приближении к 60 тыс. долларов за биткоин. Для дальнейших движений нужен более позитивный новостной фон.

📰 Общественники попросили Минтранс законодательно зафиксировать минимальный размер провоза ручной клади в самолетах на уровне 100 см по сумме трех измерений, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Общероссийского объединения пассажиров в ведомство. Сегодня у российских перевозчиков этот параметр варьируется от 90 см до 120 см. Причем в законе установлен только минимальный размер по весу ручной клади в 5 кг, но не по габаритам. Если инициативу примут, то минимум 11 компаниям придется пересматривать правила. Также ООП предложило законодательно ограничить максимальный тариф на провоз домашних животных в самолетах — сегодня разница между минимумом и максимумом отличается в восемь раз.

📰 Энергетики перешли в режим повышенной готовности на фоне прогнозов о мощных осадках и возможных стихийных бедствиях до конца зимы, пишут «Известия» со ссылкой на данные в компаниях. Во второй половине февраля в России ожидают обильные дожди, снег и сильный ветер, что может привести к повреждениям линий электропередачи, рассказали в центре погоды «Фобос». Минэнерго уже предупредило компании о рисках нарушения электроснабжения в ряде регионов России — в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном округах, говорится в протоколе замглавы министерства Евгения Грабчака от 31 января.

📰 В России резко подскочил импорт премиальных морепродуктов, пишут «Известия» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. По предварительным данным за 2021 год, поставки омаров в натуральном выражении выросли более чем вдвое, лангустов — в 2,6 раза, устриц — на 58%. Увеличение импорта деликатесов, по данным ассоциации, связано с пандемией и многочисленными ограничениями. Из-за этого россияне сократили количество заграничных отпусков, но иногда балуют себя дома. В Росрыболовстве добавили: спрос на морские деликатесы повысился не только в России, но и во всем мире.

📰 Страны с высоким уровнем доходов населения в долгосрочной перспективе могут понести более ощутимые потери от воздействия пандемии на систему школьного образования, чем более «бедные» экономики, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков Всемирного банка. Это объясняется более сложной структурой среднего образования и более высокой отдачей от него в развитых странах. В ВБ предлагают срочно прекратить практику локдаунов — иначе человеческому капиталу будет нанесен слишком большой ущерб. По данным ВБ, на ноябрь 2021-го около половины учащихся в мире проживают в странах, где школы еще не полностью открыты.



📰 По итогам 2021 года вложения инвесторов в недвижимость через инструменты коллективного инвестирования — закрытые рентные ПИФы и фонды недвижимости, а также через комбинированные фонды — приблизились к 1,1 трлн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ и оценки управляющей компании Accent Capital, а также опрос участников рынка. За год инвестиции в недвижимость через ЗПИФы выросли более чем на 150 млрд рублей. Наиболее быстрыми темпами растут активы ЗПИФов рентной недвижимости, большая часть таких фондов показала по итогам года двухзначную доходность. Однако инвесторы таких ЗПИФов подвержены рискам базового рынка.

📰 Российские инвесторы предпочитают хранить криптовалюты, а не спекулировать: 58% их криптокошельков находятся в «спящем» состоянии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет криптобиржи MEXC. По этому показателю РФ на втором месте в мире после Индии, где количество «брошенных» счетов превысило 76%. Участники рынка объясняют это в первую очередь восприятием криптовалют как долгосрочных инвестиций, однако сдерживающую роль играет и жесткое регулирование рынка. По оценке экспертов, доля подобных «спящих» биткоин-кошельков увеличивается на протяжении полутора лет.

📰 За два года пандемии производство мидий и устриц на российских фермах суммарно выросло на 57,8% — с 5,2 тыс. тонн в 2019 году до 8,3 тыс. тонн в 2021-м, пишет РБК со ссылкой на статистику Росрыболовства. Отдельно по категориям: производство живых устриц за это время выросло на 38,7%, до 4,6 тыс. тонн, а живых мидий — на 89,7%, до 3,7 тыс. тонн. Рост производства марикультуры наблюдается в России уже больше пяти лет, пояснил представитель Росрыболовства. Увеличить производство мидий и устриц российским аквафермам позволила политика импортозамещения и совершенствование нормативно-правовой базы в области аквакультуры, объяснили в ведомстве.

📰 Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта на фоне продолжающегося роста цен на авиакеросин просит Минтранс увеличить компенсации авиакомпаниям, скорректировав демпфер на керосин таким же образом, как правительство уже сделало для бензина и дизтоплива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации на имя главы ведомства Виталия Савельева. Как подчеркивается в письме АЭВТ, с июля 2019 года по январь 2022-го международные индексы цен на авиатопливо, по Platts, выросли на 49,5%: с 40,2 тыс. до 60,2 тыс. рублей за тонну. По подсчетам экспертов, предложение АЭВТ обойдется бюджету в 32—38 млрд рублей в год. В Минтрансе пока изучают этот вопрос.

