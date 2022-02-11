АСВ начнет выплачивать страховку вкладчикам Консервативного Коммерческого Банка не позднее 25 февраля

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам Консервативного Коммерческого Банка не позднее 25 февраля 2022 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 17 февраля. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховой случай в отношении московского Консервативного Коммерческого Банка наступил в пятницу, 11 февраля, в связи с отзывом его лицензии. Приказом Банка России в ККБ назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ. Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Функции руководителя временной администрации будет выполнять сотрудник агентства Руслан Дарчиев.

АСВ на основе данных отчетности банка на 1 января 2022 года предварительно оценивает свою страховую ответственность перед вкладчиками Консервативного Коммерческого Банка в 92 млн рублей.



Напомним, что размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не может превышать максимальный размер (лимит) страхового возмещения. Этот размер установлен федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.



Требования вкладчиков к банку, превышающие страховое возмещение, будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации его активов и иного имущества.