​ВТБ повысил доходность по вкладам до 10% годовых

ВТБ с 11 февраля повысил процентные ставки для розничных клиентов, включая состоятельный сегмент. Как уточнили в кредитной организации, рост составляет до 1,5 процентного пункта, а максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 10% годовых с учетом опции «Сбережения».



Базовая ставка по краткосрочному промовкладу «Новое время» увеличена до 8% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов — предложение актуально при открытии депозита в «ВТБ Онлайн» или в устройствах самообслуживания. При размещении средств в офисах ставка будет составлять 7,8% годовых. Срок вклада «Новое время» составляет 181 день, дополнительные взносы, расходные операции, не предусмотрены.

По депозиту «Надежная основа» доходность выросла до 8,5% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент откроет его через «ВТБ Онлайн» или устройство самообслуживания. При размещении средств в отделении банка ставка составит 8,3% годовых. Срок вклада «Надежная основа» достигает 370 дней, дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены.

Вклад «Выгодное начало», предназначенный для новых клиентов ВТБ, позволит получить доходность до 9% годовых с учетом капитализации процентов при дистанционном оформлении продукта. В случае размещения средств в отделении банка ставка составит до 8,7%. Срок вклада «Выгодное начало» составляет 370 дней, снятие и пополнение депозита не предусмотрены. Минимальная сумма для размещения — 1 тыс. рублей.

При подключении к «Мультикарте» опции «Сбережения» доходность по всем вкладам повышается на 1 п. п. — таким образом, клиенты могут разместить средства на депозите с доходностью до 10% годовых.

Одновременно ВТБ повышает до 9% максимальную доходность по вкладу для состоятельных клиентов «Ценность достижений». Депозит открывается на новые для банка средства. Его можно разместить в отделениях ВТБ на срок 370 дней. Минимальная сумма составляет 2,5 млн рублей. Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия. Уточняется, что клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка деньгами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка.