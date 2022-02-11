Средний платеж по просроченным кредитам у россиян вырос в 2021 году

По итогам 2021 года средний платеж по всем категориям просроченных розничных долгов восстановился после провала в 2020-м, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Так, рост среднего платежа в счет погашения кредитов в приобретенных коллекторами портфелях с просрочкой 90 дней и более составил 7,9–31,7% в зависимости от вида ссуды.

По данным НАПКА, самый большой средний платеж в 2021 году приходился на категорию автокредитов — 8 672 рубля, самый маленький — на POS (2 883 рубля). Росли и контактность должников, и доля сдержанных обещаний, указывают авторы исследования. Так, уровень контактности должников колебался в прошлом году от 30,8% до 36,4%. В 2020 году этот показатель не превышал 35,8%. Что касается доли сдержанных обещаний, то в прошедшем году она была на уровне 46,6–66,1%, тогда как годом ранее не превышала 65,4%. Наименее охотно шли на контакт должники по POS-кредитам, наилучшие показатели собираемости наблюдались в сегменте автокредитов.

На протяжении 2021 года происходило постепенное восстановление платежеспособности физических лиц: в прошлом году было меньше стрессовых и критических моментов в экономике, доходы населения в меньшей степени падали, правда, и не показывали роста, указывают взыскатели долгов. Такая стабильность позволила многим планировать свой бюджет, отметил управляющий директор ПКБ Павел Михмель. «Кроме того, из-за пандемии многие урезали свои расходы на отдых, посещение кафе, ресторанов, меньше стали тратить и на транспорт, так как перешли на удаленный формат работы, — продолжил он. — Освободившиеся средства многие направили на погашение своих долговых обязательств».

Увеличение суммы среднего погашения связано и с ростом среднего объема кредита в связи с ростом стоимости товаров и услуг (ипотечного, автокредита, POS-кредита, по кредитной карте). Люди стали брать больше кредитов наличными для обслуживания уже существующих долгов с целью сократить объем переплаты, добавила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. «На рост показателей и, как итог, на улучшение платежной дисциплины клиентов влияние оказывает и диджитализация: людям удобно работать с коллекторами через сайт, проводить платежи через личный кабинет, работать через мобильное приложение», — отметил гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков.

Однако темпы роста просроченной задолженности будут в 2022 году выше и составят 10% против 6% в 2021-м, сказал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. На конец 2021 года доля кредитов с долговой нагрузкой больше 80% составила более 25% выдачи, по данным НРА. И слабое восстановление реальных доходов населения на фоне низких темпов роста экономики будет усугублять этот процесс, добавил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Если не принимать мер, то при сохранении тенденций к росту долговой нагрузки улучшение платежной дисциплины на фоне снижения уровня реально располагаемых доходов граждан в ближайшие пару лет может прекратиться, предостерегает руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.