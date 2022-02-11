Центробанк, Минфин и правительство сошлись во мнении в вопросе регулирования криптовалют

Банк России, Минфин и правительство сблизили позиции в вопросе развития криптовалют в России – эти цифровые валюты не будут средством платежа, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление президента РСПП Александра Шохина после заседания координационного совета РСПП по вопросам цифровизации.

Согласно концепции правительства, криптовалюту можно будет покупать, обменивать, продавать; сопредседатель совета, президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщил журналистам, что сейчас стороны пытаются понять, что именно им необходимо регулировать и каким образом, при этом, по его словам, вопрос запрета применения криптовалюты в качестве средства платежа поддерживают все.

Также в ходе совета удалось отделить проблематику цифровых финансовых активов (ЦФА, способ традиционные товары и услуги вводить в оборот в современной оцифрованной форме на платформах, основанных на блокчейне и других распределенных реестрах) от проблематики криптовалют; бизнес-сообщество достигло понимания с правительством, ЦБ и депутатами, что проблемы криптовалют сложнее и труднее регулируются по сравнению с вопросами ЦФА.

Поэтому итогом встречи Потанин назвал возможность продвигать вопросы по ЦФА, которые «созрели» уже сейчас, не дожидаясь, пока решатся тяжелые спорные вопросы; в частности, речь идет о необходимости отдельного налогообложения ЦФА, предоставлении финтех-компаниям равных возможностей с банками по открытию номинальных счетов (банковский счет, который помогает отделить деньги компании от денег ее клиентов) и ведению самостоятельного учета операций с ЦФА на своих платформах.

Вопрос ЦФА возник в повестке в связи с тем, что в начале февраля в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА появилась первая компания: ею стала Atomyze – российская токенизационная платформа, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Потанина; закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 года, но до последнего момента ни одна компания (к примеру, СберБанк) не могла получить разрешение ЦБ.