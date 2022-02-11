ВТБ: рост ставок по вкладам не будет таким резким, как в прошлом году

Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку послужит драйвером увеличения доходности по депозитам, что может дополнительно привлечь на рынок не менее 100 млрд рублей средств населения. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, чей комментарий распространила пресс-служба финучреждения. При этом в банке полагают, что рост депозитных ставок не будет таким резким, как в прошлом году.

Как и ожидалось, ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5%, констатирует эксперт, поясняя, что действия регулятора направлены на охлаждение темпа роста цен и возврат инфляции к таргету в 4%. В то же время, по словам Степочкина, повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему росту ставок на розничном рынке сберегательных продуктов. Если сейчас средняя ставка топ-десятки банков по вкладам приближается к уровню 8%, то в ближайшие несколько месяцев можно будет увидеть ее рост до 8,5—8,7%, считает представитель ВТБ.

Лента новостей ЦБ ожидает роста привлекательности депозитов Проводимая Банком России денежно-кредитная политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, а также защитит покупательную способность сбережений. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора, который 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% годовых с 14 февраля. 11.02.2022 14:14

Отдельные предложения банков в виде двузначных ставок возможны, но будут, скорее, распространяться на короткие и средние сроки размещения, полагает эксперт. «Рост ставок по депозитам уже не будет таким резким, как в прошлом году», — прогнозирует он.

«Мы полагаем, что уровень ключевой ставки в 2022 году не превысит 11% и регулятор справится с инфляцией», — отмечает также Степочкин.

В ВТБ считают, что проводимая Центробанком денежно-кредитная политика будет максимально стимулировать население именно к сберегательной модели поведения, поэтому тренд на рост срочных рублевых пассивов будет только усиливаться. «По нашим предварительным оценкам, новое повышение ключевой станет триггером дополнительного прироста рынка в этом году минимум на 100 миллиардов рублей. Классические депозиты укрепят свой статус драйвера роста портфеля привлеченных средств в целом, который, по нашим прогнозам, может вырасти в пределах 10% по банковской системе России», — рассказал Степочкин.

Лента новостей НРА назвало ставки по вкладам и кредитам при повышении ключевой ставки в соответствии с прогнозом Ставки по вкладам могут в ближайшее время дойти до 11% годовых, по ипотеке — до 12%. Как ожидают в Национальном рейтинговом агентстве, это случится при реализации его прогноза по повышению ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 11 февраля. 04.02.2022 18:06

По прогнозам ВТБ, доходность валютных вкладов в 2022 году останется на минимальном уровне, поэтому дедолларизация накоплений населения продолжится. «Клиенты фиксируют доходность по валютным остаткам, это было заметно даже по обмену валюты в январе, когда ее продажа со стороны населения в ВТБ заняла 57% в структуре конверсионных операций, — поделились наблюдениями в банке. — Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам».

Темп прироста рынка инвестиций в 2022 году останется на уровне 2021 года, при этом повышение ключевой ставки дополнительно окажет давление на консервативных инвесторов, которые могут рассматривать диверсификацию своих портфелей с применением классических сберегательных инструментов с учетом их ставшей достаточно привлекательной доходности, полагают в ВТБ.



«Сегодня мы видим, что вкладчики открывают и вклады, и накопительные счета, в основном ориентируясь на сроки от шести до 12 месяцев. <…> Отрадно, что поведение большинства клиентов в нынешней ситуации остается рациональным и финансово грамотным. Они все чаще комбинируют несколько сберегательных инструментов», — прокомментировали в ВТБ.