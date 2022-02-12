Изменения по ипотеке за неделю

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Зенит» предлагает «Ипотеку с господдержкой для семей с детьми» по ставке от 4,79% годовых, «Ипотеку с господдержкой — 2020» — от 5,89% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от общей стоимости жилья, максимальный срок кредитования — 25 лет. Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» составляет 12 млн рублей для покупки квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Клиенты могут приобрести квартиру или таунхаус у юридического лица на первичном рынке жилья. Условия программы также распространяются на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Программа доступна для семей, в которых с 1 января 2018 года родился ребенок. Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с господдержкой — 2020» составит 3 млн рублей. Программа действует при покупке квартиры или таунхауса у юридического лица на первичном рынке жилья.

Банк «Уралсиб» предлагает ипотечный кредит без первоначального взноса на покупку квартиры в новостройке в рамках совместной программы с группой компаний «ПИК». Программа распространяется на приобретение квартиры у юридического лица, входящего в группу «ПИК», по договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору). Максимальный размер кредита — 50 млн рублей, максимальный срок кредитования — 30 лет. Минимальная ставка составляет 10,7% годовых. Кредит может получить заемщик — гражданин РФ с регистрацией на территории страны в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита, работающий по найму, со стажем не менее трех месяцев на последнем месте работы.

Банк ДОМ.РФ присоединился к программе «Соципотека для высококвалифицированных кадров», реализуемой правительством Московской области. В рамках программы заемщики могут взять кредит на покупку строящегося и готового жилья, затем выплачивая только проценты. Воспользоваться соципотекой могут учителя, врачи, фельдшеры скорой помощи, тренеры спортивных организаций, молодые ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса при заключении трудового договора с областным госучреждением на срок более десяти лет. Ипотека в Банке ДОМ.РФ доступна по ставке от 4,4% в зависимости от выбранной программы. По условиям соципотеки кредит предоставляется на десять лет, максимальная сумма кредита неограниченна и рассчитывается исходя из средней стоимости квадратного метра, количества членов семьи заемщика и других параметров. Первоначальный взнос составляет от 50% стоимости приобретаемого жилья, он полностью выплачивается регионом. Также предусмотрена компенсация ежемесячных платежей по телу кредита на протяжении всего срока договора.