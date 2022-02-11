Исследование: на подарки ко Дню святого Валентина женщины тратят в 1,5 раза меньше мужчин

Дарить подарки на 14 февраля в этом году планирует лишь каждый третий россиянин, причем мужчины потратят больше женщин, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли представители экономически активного населения из всех округов страны.

Так, на подарок жене в этом году среднестатистический муж потратит 2,8 тыс. рублей. Мужчины, состоящие в незарегистрированных отношениях, щедрее: их презенты девушкам в среднем стоят 3,2 тыс. рублей. Подарки мужьям от жен и молодым людям от их девушек в этом году по цене вышли одинаковыми: в среднем по 2 тыс. рублей. Как мужчины, так и женщины моложе 34 лет закладывают на подарки к 14 февраля больший бюджет, чем более зрелые россияне.

По сравнению с прошлым годом, бюджеты на подарки чуть выросли, и только на любимых мужчин незамужние женщины потратят примерно столько же, сколько и в 2021-м.

Среди жителей пяти мегаполисов самые дорогие подарки на День святого Валентина дарятся в Москве: на знаки внимания для жен мужья здесь тратят в среднем 2,9 тыс. рублей, парни покупают девушкам подарки по цене около 3,3 тыс. рублей, жены — мужьям за 2,2 тыс. рублей, девушки — парням за 2,3 тыс. рублей. На втором месте — Санкт-Петербург: здесь мужчины тратят меньше на 300—400 рублей, женщины — на 600 рублей. В Екатеринбурге расходы практически те же, что и в Северной столице, в Казани и Новосибирске — чуть ниже.