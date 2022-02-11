Путин поручил сформировать механизмы льготной ипотеки для ученых

Правительству необходимо до 15 июля представить предложения по формированию инструментов льготной ипотеки для ученых и научно-педагогических работников. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает РБК со ссылкой на материалы на сайте Кремля.

Президент также поручил правительству до 20 июля этого года принять меры, направленные на увеличение объема финансирования ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Это поможет увеличить число ученых, которые смогут получить социальные выплаты для покупки жилья с помощью государственных сертификатов. При этом в поручении уточняется, что предоставлять выплаты на жилую недвижимость молодым специалистам необходимо будет в зависимости от эффективности их научной деятельности.

В документе также уточняется, что правительству необходимо представить предложения по созданию дополнительных условий для обеспечения постоянным и арендным жильем обучающихся, молодых научных и научно-педагогических работников, которые показали высокие результаты своей работы.

Согласно действующим нормам, молодой ученый может получить субсидию на жилье:

если его возраст не превышает 35 лет (для кандидатов наук) или 40 лет (для докторов наук);

если он работает в научной организации или образовательной организации высшего образования, подведомственной Минобрнауки России, научным работником и его общий стаж работы научным работником составляет не менее пяти лет;

если он признан научной (образовательной) организацией нуждающимся в получении социальной выплаты по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Льготную ипотеку для научных работников ранее запустил «ДОМ.РФ». Эта программа ориентирована на сотрудников научных организаций и вузов в 13 наукоградах. Сообщалось, что программа может охватить до 1,1 млн человек. Еще одна мера, направленная на поддержку научного сообщества, — это программа льготной аренды жилья, которая стартовала в России в 2020 году. Согласно этой программе, молодые ученые и другие льготные категории граждан могут снять квартиру за 3 тыс. рублей в месяц.