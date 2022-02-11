Центробанк рассматривал повышение ставки сразу на 1,5 п. п.

Совет директоров Банка России рассматривал на пятничном заседании повышение ключевой ставки на 100 и на 150 базисных пунктов (1 и 1,5 процентного пункта соответственно). Об этом рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«На самом деле мы рассматривали не очень широкий диапазон. Предметно рассматривали два варианта решения: повышение ставки на 100 и на 150 базисных пунктов. В итоге выбрали 100 базисных пунктов», — отметила она, пояснив, что регулятор учел большое количество неопределенностей, а также постарался «сохранить гибкость реакции денежно-кредитной политики на меняющиеся обстоятельства, на поступающие данные».



«Так как ситуация быстро меняется, тяжело определять, что такое стандартный шаг. Но можно так сказать, что сейчас, в текущих условиях, 100 базисных пунктов — это менее нестандартный шаг, чем мы считали раньше. И вполне возможно, что нам такого уровня шаги придется предпринимать», — добавила Набиуллина.