ЦБ привлек к административной ответственности «Открытие», Альфа-Банк, «Райффайзен» и ИК «Риком-Траст»

Банк России вынес постановления о привлечении ряда финансовых организаций к административной ответственности. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте регулятора.

Так, банк «Открытие» (дважды), Альфа-Банк и Райффайзенбанк привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Все постановления вынесены 11 февраля 2022 года и пока не вступили в законную силу.

Во всех случаях предусматривается административный штраф. Применяются санкции к должностному или юридическому лицу — не уточняется (номера постановлений не содержат соответствующих обозначений; впрочем, когда привлекается руководитель организации, это обычно прописывается). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, постановлением от 11 февраля АО «Инвестиционная компания «Риком-Траст» привлечено к административной ответственности в соответствии с частями 1 и 2 статьи 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Часть 1 указанной статьи формулируется как «неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Часть 2 прописывает административное наказание за «действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи».

Инвесткомпании как юридическому лицу вынесено предупреждение, но постановление также пока не вступило в силу.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.