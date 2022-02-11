Рубль существенно подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль заметно ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск составил почти 76,05 рубля, что на 1,04 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 86,72 рубля (плюс 75 копеек).

В ходе сессии было проведено почти 72,6 тыс. сделок с долларом на 4,1 млрд долларов и 8,9 тыс. сделок с евро на 405 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,81—76,17 рубля за доллар и 85,18—86,82 рубля за евро.

«Возвращение геополитических страхов оказывает давление на отечественную валюту. Переговоры в «нормандском» формате, которые шли накануне почти девять часов между Россией, Германией, Францией и Украиной, не принесли ощутимых результатов, что заставило инвесторов насторожиться. ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых, как и ожидалось, и дал довольно жесткие указания на свои будущие шаги», — отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.



«Рубль <…> может отступить от достигнутых целей краткосрочного роста (район 74,2 рубля и 84,7 рубля против доллара и евро соответственно) и при умеренно негативном сценарии стремиться к 76,7 рубля и 87 рублям <…>. Фактор высоких процентных ставок в РФ уже во многом заложен в цены, а возможное возобновление покупки валюты может сыграть против рубля», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.