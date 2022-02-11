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Набиуллина: Центральный банк хочет, чтобы россиян на рынке криптовалют было меньше

11.02.2022 19:38
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Юлия Лищенко, Банки.ру
Юлия Лищенко Банки.ру
Источник
Banki.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сравнила риски использования криптовалют с рисками валютной ипотеки, подчеркнув при этом, что масштаб первых гораздо выше.

Отвечая на вопросы журналистов, Набиуллина выразила обеспокоенность уровнем вовлеченности россиян в рынок криптовалют и отметила множественность рисков, связанных с использованием криптоактивов.

В числе прочего глава регулятора привела пример с валютной ипотекой, когда «люди активно, охотно брали валютную ипотеку, видя номинальные ставки, — все это казалось привлекательным, — не понимая, какие риски они брали на себя, валютные риски». При этом, по словам Набиуллиной, масштаб тогда был куда меньше, чем с криптовалютами.

«Надо сделать все для того, чтобы вовлеченность людей в рынок криптовалют была меньше. А она высокая по мировым рынкам. И вопрос, что действительно тут мы хотим: чтобы больше людей было вовлечено в этот рынок или меньше? Центральный банк хочет, чтобы этих людей было меньше. Потому что рисков много», — заявила Набиуллина.

Ранее Банк России опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют, так как их распространение, по мнению регулятора, создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности.

Объем сделок российских граждан с криптовалютами оценивается в 5 млрд долларов США в год. Об этом говорится в опубликованном Центробанком докладе для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры».

 20.01.2022 18:30

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Комментарии

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vovan-voloda
vovan-voloda
12.02.2022 12:06
<p>Ни чего удивительно го уже три года ЦБ сметает валюту с биржы вот руки дотянулись до криптовалюты ждём ещё больше фантиков... </p>
0

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