Главное за неделю. 6—13 февраля

✅ ЦБ повысил ключевую ставку восьмой раз подряд — до 9,5% годовых с 14 февраля. Все опрошенные Банки.ру аналитики не сомневались в увеличении ключевой ставки. Как пояснил регулятор, преобладающее влияние проинфляционных факторов привело к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5—6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

✅ ФНС назвала регионы с наибольшим процентом сбора повышенного налога на большие зарплаты. В 2021 году за счет ввода налоговой ставки в 15% на доходы россиян свыше 5 млн рублей в год федеральный бюджет получил 82,7 млрд рублей, больше половины суммы обеспечила Москва, но в топ-10 регионов также вошли Челябинская область и Дагестан. На 2022—2024 годы Минфин заложил в закон о бюджете сборы в размере 79—90 млрд рублей с высоких доходов.

✅ Правительство определило будущее цифровых валют в РФ. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защите прав рядовых инвесторов. Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок.

✅ Банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов: они должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции. Для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, свыше 1 млн рублей в месяц.

✅ Банк России оценил масштабы падения рубля в январе. Рубль за первый месяц года ослаб к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют. По сравнению с январем 2021 года рубль был в прошлом месяце слабее к доллару на 2,2% по номинальному курсу и на 0,2% — по реальному. К евро рубль в январе ослаб по сравнению с предыдущим месяцем на 3% по номинальному курсу и на 2,8% — по реальному.

✅ Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Консервативного Коммерческого Банка и у НКО «Единая Расчетная Палата». ККС, указал регулятор, фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банк не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. НКО «ЕРП» также проводила непрозрачные операции, в том числе по переводу денежных средств за рубеж.



✅ В 2021 году пользователи Банки.ру оформили на 55% больше заявок на ипотеку, чем в 2020 году. Более 35% заявок были поданы через сервис персонализированного подбора ипотечных предложений Банки.ру. Средняя сумма ипотеки, которую запрашивали пользователи Банки.ру, составила 3,5 млн рублей. Всего за 2021 год ипотечный раздел Банки.ру посетили более 12 млн человек.

✅ Western Union с 1 апреля откажется от внутрироссийских переводов. Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. При этом трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.