ЦБ постарается убедить Кабмин рассмотреть его аргументы по регулированию криптовалют

Банк России приложит все усилия, чтобы убедить российское правительство рассмотреть аргументы регулятора относительно криптовалют. Как передает ТАСС, об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга в пятницу.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы убедить правительство и еще более подробно рассказывать о наших аргументах. Мы видим здесь существенные риски. Я рассчитываю здесь на здравый смысл, поэтому у нас «плана Б» пока нет», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ по-прежнему видит существенные угрозы от расширения рынка криптовалют для благосостояния граждан, для денежного обращения и для финансовой стабильности. «Концепция Минфина говорит о некоторых плюсах от легализации криптовалют, и эта аргументация нас смущает, мы будем обсуждать это. Но еще больше смущает то, что на те риски, которые мы указываем, концепция Минфина пока не отвечает. Эти риски никто не оспорил, никто не понимает, как их митигировать», — отметила она.

Глава ЦБ сообщила, что регулятор направил свою позицию по концепции Минфина в правительство. Основной вывод — предлагаемые правительством подходы пока не позволяют нивелировать те риски, которые видит ЦБ, и создают при этом новые угрозы.

Набиуллина отметила, что Центробанк не согласен с выделенными Минфином некоторыми плюсами легализации криптовалют и планирует обсуждать этот вопрос. «Мы видим значимые угрозы в расширении, в развитии рынка криптовалют как для благосостояния граждан, так и для денежного обращения, для финансовой стабильности. Видим тут же и риски с легкой возможностью использования криптовалют для нелегальных операций», — объяснила она.

Набиуллина указала, что высокая вовлеченность граждан в этот рынок не является достаточным аргументом для легализации криптовалют. «Мне как раз кажется, что то, что наши граждане так сильно вовлечены в этот рынок, и означает, что нам нужно быстрее принимать решение», — подчеркнула она. «Если мы не можем сказать, что этих рисков нет, не знаем, как их купировать, надо сделать все для того, чтобы вовлеченность людей в этот рынок была меньше», — добавила она.

Лента новостей Набиуллина: Центральный банк хочет, чтобы россиян на рынке криптовалют было меньше Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сравнила риски использования криптовалют с рисками валютной ипотеки, подчеркнув при этом, что масштаб первых гораздо выше. 11.02.2022 19:38

Концепция законодательного регулирования оборота цифровых валют, утвержденная накануне правительством РФ, создает условия для ухода от налогов в целом в экономике вместе с нелегальными операциями, считает Набиуллина.

«Довод, что легализация криптовалют позволит больше собирать налогов, мне кажется, не учитывает тот факт, что вместе с нелегальными операциями, которые, действительно, криптовалюты многие обслуживают достаточно легко, возникнут условия для ухода налогов в целом по экономике, это же тоже надо учитывать», — сказала она.



«Мы долгие годы боролись с нелегальными операциями в финансовом секторе, в банках, выводили с рынка игроков, которые были системно вовлечены в отмывание, в обналичивание, а криптовалюта по своей природе откроет новый масштабный канал для таких операций», — подчеркнула Набиуллина.