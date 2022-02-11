Глава Центробанка Венгрии предложил запретить криптовалюту и майнинг в Евросоюзе

Глава Центрального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи предложил запретить оборот криптовалют и майнинг на территории Евросоюза. Матолчи также поддержал полный запрет криптовалютных трансакций, который был введен в Китае в сентябре 2021 года, передает РБК.

«Центральный банк России прав, говоря, что «стремительный рост их рыночной стоимости определяется в первую очередь спекулятивным спросом в расчете на дальнейший рост курса, что приводит к формированию «пузыря», — отметил чиновник.

Лента новостей Набиуллина: Центральный банк хочет, чтобы россиян на рынке криптовалют было меньше Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сравнила риски использования криптовалют с рисками валютной ипотеки, подчеркнув при этом, что масштаб первых гораздо выше. 11.02.2022 19:38

Криптовалюты могут обслуживать незаконную деятельность и способствовать созданию финансовых пирамид, добавил Матолчи. По его словам, европейским гражданам будет разрешено владеть цифровыми активами за рубежом, а регулирующие органы будут отслеживать их вложения.

Ранее Банк России выступил за то, чтобы количество жителей страны, вовлеченных в рынок криптовалют, становилось меньше, поскольку цифровые активы несут риски для экономики. В январе ЦБ РФ опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. Регулятор также считает, что необходимо запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.



В ноябре 2021 года глава Управления финансового надзора Швеции Эрик Тедеен и руководитель Агентства по охране окружающей среды Бьорн Райзингер выпустили совместное заявление, в котором призвали запретить в Евросоюзе майнинг криптовалют на алгоритме Proof-of-Work.