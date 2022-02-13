​СМИ: Запад обсуждает санкции, направленные на ограничение доступа РФ к SWIFT

Страны Запада обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.



Согласно сведениям агентства, источник отметил, что необходимо проявить осторожность, чтобы не углублять раскол между Россией и Европой.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США и Европейского союза сообщило, что Вашингтон и Брюссель не планируют вносить отключение РФ от SWIFT в итоговый пакет санкций в отношении Москвы. По словам источников агентства, такую меру перестали активно рассматривать ввиду возражений со стороны европейских государств. Ранее администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жесткие санкции против РФ в случае предполагаемого вторжения на Украину. При этом на большинство вопросов относительно конкретных возможных мер представители Белого дома отвечали, что ничего не исключают, но однозначных заявлений не делали. В конце января газета The Wall Street Journal сообщила, что американские санкции в отношении России коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.