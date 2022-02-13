Риелторы назвали районы Москвы с самым дешевым жильем

По итогам января 2022 года рейтинг районов Старой Москвы (без учета ЗелАО) с наименьшей ценой 1 кв. м на вторичном рынке возглавляет район Восточный (ВАО). Средняя цена «квадрата» здесь составляет 208,3 тыс. рублей, подсчитали для «РБК Недвижимости» аналитики риелторской компании «Миэль».

Второе место занимает Капотня (ЮВАО), где средняя цена 1 кв. м на «вторичке» составляет 208,6 тыс. рублей. На третьем месте — Некрасовка (ЮВАО) с 209,2 тыс. рублей за «квадрат». Четвертое место — у района Южное Бутово (ЮЗАО) со средней ценой 1 кв. м 225 тыс. рублей, пятое — у района Бирюлево Восточное (ЮАО) с 225,6 тыс. рублей за 1 кв. м.

Из остальных районов Старой Москвы ближе к первой пятерке самых дешевых локаций находятся Бирюлево Западное (ЮАО) и Косино-Ухтомский (ВАО), средняя стоимость «квадрата» в них составляет 226,5 тыс. рублей и 236,6 тыс. соответственно.

Прирост средневзвешенной цены 1 кв. м в среднем по столичным округам составил в январе этого года 2% до 321,9 тыс. рублей. Минимальная средняя цена «квадрата» зафиксирована в Юго-Восточном АО — 257,7 тыс. рублей, а максимальная — в ЦАО, 566,4 тыс.

«Цены в январе оставались высокими во многом из-за истощения рынка. Наиболее доступные по цене объекты раскупаются в первую очередь, остаются же дорогие или выставленные по неадекватной цене, отсюда рост средней цены», — резюмирует главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.

По данным «ЦИАН.Аналитики», Москва занимает последнее место среди российских городов-миллионников по темпам роста цен на жилье за последние 12 месяцев. Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке столицы выросла за год на 14% (с 259,8 тыс. до 294,9 тыс. рублей). Тройку лидеров по подорожанию 1 кв. м составили Краснодар (+54%), Ростов-на-Дону (+40%) и Самара (+39%).