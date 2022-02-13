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ВТБ предоставит предпринимателям сервис юридической поддержки со скидкой

13.02.2022 19:28
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ расширил пакет услуг расчетно-кассового обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь они могут подключить сервис круглосуточной юридической поддержки. В рамках обслуживания стоимость консультаций для них будет снижена на 20%. Скидка доступна при оформлении любого из пакетов РКО, сообщили в кредитной организации.

«Сервис «Юрист 24» предоставляет дистанционное круглосуточное юридическое сопровождение бизнеса. При оформлении расчетно-кассового обслуживания в ВТБ клиенты могут экономить 20% на оплате сервиса по тарифу «Бизнес». В него включены онлайн-консультации юриста по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, письменная экспертиза сделок, документов, правовых ситуаций и другие услуги», — говорится в релизе.

Сервис «Юрист 24» можно подключить в интернет-банке «ВТБ Бизнес», в разделе «Все сервисы и продукты». Предложение доступно как новым, так и существующим клиентам.

Линейка расчетно-кассового обслуживания ВТБ включает четыре пакета с набором услуг в расчете на разный масштаб и особенности бизнеса. Для платежей, переводов или снятия наличных сверх лимитов, предусмотренных в пакете, клиенты могут подключить дополнительные опции. Предпринимателям, работающим на международном рынке, в рамках РКО предлагается сервис сопровождения внешнеэкономической деятельности. Большинство операций и услуг доступны клиентам в интернет- и мобильном банке для бизнеса.

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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