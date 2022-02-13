Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на готовые индивидуальные дома

Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на покупку индивидуального дома не старше двух лет у застройщика или первого собственника: ставка снижена на 3,1 процентного пункта. Кроме того, с 40% до 20% снижен первоначальный взнос по кредиту, уточнили в кредитной организации.



Оформить ипотеку можно по ставке от 9,8%, срок кредитования — до 30 лет. Минимальная ставка доступна зарплатным клиентам, сотрудникам медицинской или научной сферы, подтверждающим доход дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Сумма кредита — до 30 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 10 млн рублей для других субъектов РФ.

Купить готовый частный дом можно также в рамках «Семейной ипотеки» по ставке от 4,4% и «Льготной ипотеки» — от 5,7%. Максимальная сумма по госпрограмме для семей с детьми — 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 6 млн рублей для других регионов, по льготной программе — 3 млн рублей.