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Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на готовые индивидуальные дома

13.02.2022 20:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на покупку индивидуального дома не старше двух лет у застройщика или первого собственника: ставка снижена на 3,1 процентного пункта. Кроме того, с 40% до 20% снижен первоначальный взнос по кредиту, уточнили в кредитной организации.

Оформить ипотеку можно по ставке от 9,8%, срок кредитования — до 30 лет. Минимальная ставка доступна зарплатным клиентам, сотрудникам медицинской или научной сферы, подтверждающим доход дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Сумма кредита — до 30 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 10 млн рублей для других субъектов РФ.

Купить готовый частный дом можно также в рамках «Семейной ипотеки» по ставке от 4,4% и «Льготной ипотеки» — от 5,7%. Максимальная сумма по госпрограмме для семей с детьми — 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 6 млн рублей для других регионов, по льготной программе — 3 млн рублей.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Максим Перелыгин

руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО...
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