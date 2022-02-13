Абсолют Банк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,74%

Абсолют Банк снизил процентную ставку по одной из самых востребованных ипотечных программ «Семейная ипотека» на 0,25%. Оформить льготную ипотеку в «Абсолюте» теперь можно по ставке 5,74% годовых на срок до 30 лет, сообщили в финансовом учреждении.

Получить кредит на покупку квартиры или рефинансировать существующую ипотеку в Абсолют Банке по семейной программе с господдержкой могут не только семьи с двумя детьми, но и родители, чей единственный ребенок появился на свет с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

В качестве первоначального взноса, а также для частичного или полного досрочного погашения кредита в Абсолют Банке заемщики могут использовать материнский капитал.

Подать заявку и получить одобрение можно дистанционно на сайте банка.