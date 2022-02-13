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Абсолют Банк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,74%

13.02.2022 18:09
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Абсолют Банк

Абсолют Банк снизил процентную ставку по одной из самых востребованных ипотечных программ «Семейная ипотека» на 0,25%. Оформить льготную ипотеку в «Абсолюте» теперь можно по ставке 5,74% годовых на срок до 30 лет, сообщили в финансовом учреждении.

Получить кредит на покупку квартиры или рефинансировать существующую ипотеку в Абсолют Банке по семейной программе с господдержкой могут не только семьи с двумя детьми, но и родители, чей единственный ребенок появился на свет с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

В качестве первоначального взноса, а также для частичного или полного досрочного погашения кредита в Абсолют Банке заемщики могут использовать материнский капитал.

Подать заявку и получить одобрение можно дистанционно на сайте банка.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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