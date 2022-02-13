​ПСБ запустил новый пакет услуг Orange Premium Club +

Промсвязьбанк предложил для премиальных клиентов пакет услуг Orange Premium Club + с увеличенным набором бонусов, сообщили в кредитной организации.



В рамках нового пакета на индивидуальных условиях клиентам доступны новые кредитные и дебетовые карты Visa Infinite и World Elite Mastercard. По своему выбору клиент может оформить до 11 бесплатных основных и дополнительных карт для себя и своей семьи. При оплате повседневных покупок любой из карт клиенту возвращается до 10% от суммы трат в одной из любимых категорий и до 5% — в другой выбранной категории или до 2% от суммы покупки в любых торговых точках. Максимальный кэшбэк составляет 15 тыс. рублей в месяц.

Уточняется, что в рамках пакета услуг Orange Premium Club + клиенты получают неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру по карте Priority Pass, могут пользоваться услугами консьерж-службы ПСБ, получать скидки 30% на аренду сейфовых ячеек, по льготному курсу конвертировать валюту на любые суммы. Специальные условия по партнерским сервисам включают страхование для членов семьи на общую сумму 100 тыс. евро в путешествиях по России и за рубежом (в том числе при занятиях экстремальным спортом), возмещение расходов на такси в сумме до 20 тыс. рублей в год.

Кроме того, добавили в банке, премиальных клиентов ПСБ традиционно сопровождает персональный менеджер, который представляет интересы клиента и членов его семьи не только в банке, но и в компаниях-партнерах.

Бесплатное премиальное обслуживание в рамках нового пакета предоставляется клиентам с суммарным балансом на всех счетах (вклады, карты, инвестиционные и страховые продукты) от 10 млн рублей для жителей Москвы и Московской области и от 7 млн рублей для жителей других регионов. Также бесплатно воспользоваться Orange Premium Club + могут клиенты, активно пользующиеся картами (при обороте по картам от 150 тыс. рублей в месяц и суммарном балансе на счетах в 5 млн рублей).



Если баланс на счетах клиента составляет менее 5 млн рублей и ежемесячный оборот по картам не достигает 150 тыс. рублей, то комиссия за обслуживание в рамках нового пакета составит 6 250 рублей в месяц.