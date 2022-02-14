Основные фондовые торги открылись в «красной зоне», рубль перешел к укреплению

Основные фондовые торги стартовали в понедельник в существенном минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи потерял 2,62% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 453,71 пункта. Индекс РТС опустился на 3,63% — до отметки 1 416,8 пункта.

«Внешний фон на открытии основных торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают повышение после скачка наверх в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичные», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в значительный минус, отыгрывая ухудшение геополитической обстановки, произошедшее вечером в пятницу, — спрогнозировала эксперт перед стартом основных торгов в РФ. — В США заявили о рисках вторжения России на Украину в ближайшие дни, что вызвало падение рубля, скачок цен на нефть и рост защитных активов, таких как золото. В понедельник продажи в российских активах сохраняются, хотя сама Украина призывает США не нагнетать обстановку. Так или иначе, геополитическая напряженность ограничит возможности покупателей, но интересно при этом смотрятся сырьевые активы и акции соответствующих секторов».



«Высокая чувствительность российского фондового рынка к страновым рискам не сможет быть компенсирована в полной мере крепкими ценами на энергоносители. Дополнительное давление на российский рынок будет оказывать ухудшение внешнего фона. Ожидаем, что индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3 400—3 450 пунктов в ожидании позитивных сигналов», — указывает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.



«Техническая картина говорит о том, что индекс Мосбиржи нацелился протестировать поддержку в 3 300 пунктов, от которой в прошлый раз произошел разворот вверх. Но далеко не факт, что она устоит в этот раз. При негативном сценарии зоной торможения распродаж выступит диапазон 3 000—3 100 пунктов», — рассуждает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.



Рубль после ослабления ранее в ходе утренних торгов перешел к укреплению. На 9:53 курс доллара расчетами «завтра» равнялся 76,85 рубля (минус 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), евро — около 87,11 рубля (минус 43 копейки). Курсовые диапазоны составляют 76,71—78,29 рубля за доллар и 86,98—88,7 рубля за евро.

«На утро понедельника формируется слабонегативный фон для рубля. Геополитическая ситуация пока остается напряженной, фьючерсы на индексы Европы и США демонстрируют разнонаправленную динамику, валюты ЕМ инерционно находятся под легким давлением. Тем не менее на фоне роста геополитического риска стоимость барреля нефти подскочила выше 95 долларов, что может, наряду с техническими факторами (накопленной перепроданностью российской валюты), поддерживать позиции рубля», — написал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

«Фундаментально рубль остается заметно недооцененным (при текущих ценах на нефть, а также разнице инфляций США и России), что может оказать поддержку национальной валюте в ходе сегодняшних торгов», — добавил он.

