Минфин: концепция регулирования криптовалют отвечает на все риски, о которых говорил Банк России

Актуальность регулирования криптовалют обусловлена ростом популярности инвестиций граждан в такие активы и тем, как в целом функционирует этот рынок. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, чей комментарий по этому вопросу опубликован на сайте ведомства.

«Нам необходимо создать понятные и прозрачные правила для участия граждан и бизнеса в финансовых инструментах крипторынка», — подчеркнул он.

Разработанная концепция регулирования этого рынка предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотрансакций, а также идентификацию пользователей, напомнил чиновник. «Банки и биржи будут единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства. К тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применятся соответствующие меры ответственности. Что касается инвесторов, то они будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных, то есть не имеющих нужных знаний в работе с цифровыми финансовыми инструментами», — отметил замминистра.

По словам Моисеева, «концепция отвечает на все риски, о которых говорил Банк России». «Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе действующих. В случае введения запрета все они автоматически могли бы стать нарушителями закона, а это миллионы людей, — пояснил он.

«Запрет криптовалют и майнинга затормозил бы развитие новых технологий и сервисов, привел бы к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж, недополучению налоговых поступлений», — заключил Моисеев.

Ранее Банк России в консультативном докладе на эту тему предложил запретить на территории РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В свою очередь Минфин предложил регулировать этот рынок без запрета криптовалют. СМИ писали, что правительство склоняется к позиции Минфина. Президент РФ Владимир Путин попросил Кабмин и ЦБ прийти к единой позиции по регулированию криптовалют. Правительство 8 февраля утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России.



При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в минувшую пятницу, 11 февраля, сообщила, что регулятор направил свою позицию по концепции Минфина в правительство. Основной вывод — предлагаемые правительством подходы пока не позволяют нивелировать те риски, которые видит ЦБ, и создают при этом новые угрозы. По словам Набиуллиной, «надо сделать все для того, чтобы вовлеченность людей в рынок криптовалют была меньше».