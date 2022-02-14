Банк «Зенит» улучшил условия ипотеки

Банк «Зенит» предлагает клиентам скидку в 0,3 процентного пункта к ставке по ипотеке на покупку недвижимости по программам «Недвижимость в новостройке» и «Недвижимость на вторичном рынке» при первоначальном взносе от 40%. Клиенты могут оформить кредит по специальной ставке от 9,59% годовых, уточняется в релизе кредитной организации.

Кроме того, банк увеличил максимальную сумму кредита до 40 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 20 млн рублей в других регионах РФ.



Минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости жилья, его можно оплатить в том числе за счет средств материнского капитала. Срок кредита — от трех до 25 лет.