Банки просят у ЦБ льготы по достаточности капитала

Российские банки из числа системно значимых предложили ЦБ не учитывать отрицательную переоценку стоимости ценных бумаг при расчете норматива достаточности капитала (одно из основных обязательных требований ЦБ), зафиксировав стоимость бумаг по состоянию на начало года, пишет «Коммерсант». Соответствующее письмо было направлено в ЦБ, рассказали три источника.

Среди подписавших документ — Россельхозбанк (РСХБ), ВТБ, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк (МКБ). «ВТБ в условиях сильной волатильности счел целесообразным присоединиться к инициативе ряда системообразующих банков, предложивших временно пересмотреть подход к оценке ценных бумаг при расчете достаточности капитала», — сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В СберБанке говорят, что не участвуют в обращении. В ЦБ подтвердили получение письма.

Согласно предварительной оценке Банка России, в январе убыток от переоценки ценных бумаг составил около 200 млрд рублей, то есть 10% прогнозируемой прибыли банков. Это «некритично, так как в целом сопоставимо с зарабатываемой прибылью от прочих операций», считает регулятор. В ЦБ полагают, что в основном переоценка носит «бумажный» характер и не обернется реальными потерями, если не дойдет до фактической продажи; там указывают и на то, что в начале февраля рынок «несколько восстановился», часть отрицательной переоценки уже «отыграна». Кроме того, добавили в ЦБ, для покрытия потенциальных рисков у банков «достаточный запас капитала», который оценивается примерно в 6 трлн рублей по сектору.

Однако в ряде случаев запас капитала выглядит достаточно слабым. Так, в конце каждого квартала банковские группы должны соблюдать нормативы по капиталу (Н20.0, Н20.1 и Н20.2). С учетом всех надбавок к ним минимально допустимые значения составляют 11,5%, 8% и 9,5% соответственно. На конец III квартала 2021 года (это самые последние данные) показатели по капиталу ВТБ всего лишь на 0,6—0,8 процентного пункта превышали минимум, у РСХБ слабые запасы по двум нормативам (буфер 0,92 и 0,93 п. п.), у Газпромбанка и МКБ наименьшие запасы по базовому капиталу (0,9 и 1,38 п. п. соответственно). Запас меньше 1% по нормативам выглядит небольшим, отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Однако тут идет речь о сравнении с нормативами, включая надбавки, в случае их нарушения у банка лицензию не отзовут, но, например, могут быть ограничения по выплате дивидендов, добавил он.

В конце января Moody's считало, что переоценка долгового портфеля банковского сектора в сторону понижения на 0,5% может сократить капитал сектора на 0,7%, что эквивалентно 4% годовой прибыли. Падение цен на акции на 15% приведет к сокращению капитала на 0,5% и 3% годовой прибыли. Агентство выделило топ-10 российских банков из числа рейтингуемых, которые более всего подвержены негативному эффекту. Среди них не только РСХБ и МКБ, но также Тинькоффбанк и Совкомбанк.

Ценные бумаги на балансах банков могут учитываться по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках (торгуемый портфель) и по справедливой стоимости через совокупный доход (в данном случае бумаги можно продать, но, как правило, их держат до погашения), отметил старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова: «В первом случае падение стоимости бумаг будет влиять на капитал опосредованно — через снижение прибыли, во втором — напрямую. Это будут бумажные убытки, которые не реализуются, если стоимость бумаг вырастет до момента их продажи или погашения».

Однако послабление сгладило бы давление на нормативы, считает Лопатин. Регулятивное послабление в виде пересчета стоимости ценных бумаг по льготным котировкам уже использовалось в 2015 году, после быстрого роста ключевой ставки, напоминает он. Стоимость облигаций, на которые приходится основная часть ценных бумаг на балансе банковского сектора (99,7%, или 16,8 трлн рублей, на начало года), быстро не отрастет, полагает Ульянова. Все будет зависеть от инфляции и динамики ключевой ставки, но при дальнейшем росте этих показателей доходности по облигациям будут высокими, а их стоимость, соответственно, низкой, отметила она, это «будет давить на оценку справедливой стоимости облигаций».