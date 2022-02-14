Премьер Японии сообщил об обсуждении с США возможных санкций против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник заявил на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии, что координирует содержание возможных санкций в отношении России с представителями США и основных европейских государств. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь партии Тосимицу Мотэги, передает ТАСС.
«На случай введения санкций в отношении РФ ведется обсуждение их конкретного содержания с представителями США и основных государств Европы», — привел слова Кисиды генсек партии, которого цитирует агентство Kyodo.
Правительство Японии изучает вариант ограничения экспорта и заморозки активов в качестве возможных санкций, которые могут быть введены в отношении России, сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники. По данным агентства, японские власти «рассматривают различные сценарии на случай разных вариантов нападения Вооруженных сил РФ [на Украину]».
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что РФ ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
Страны G7 готовы в случае вторжения России на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для экономики РФ. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении министров финансов G7, опубликованном в понедельник на сайте правительства Великобритании, которая входит в объединение.14.02.2022 13:42