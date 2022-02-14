Опрос: желающих привязать зарплату к доллару или евро стало в России намного больше

Россиян, которые хотели бы зафиксировать свою зарплату в долларах или евро, сегодня больше, чем когда-либо: об этом мечтает практически каждый второй. Такие данные опроса, в котором приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех федеральных округов РФ, приводит сервис SuperJob.

Так, 47% россиян хотели бы, чтобы их зарплаты были привязаны к курсу доллара или евро. Еще 31% сказали, что им это не нужно: свою позицию они, как правило, аргументируют нежеланием волноваться из-за каждого скачка курса и тем, что тратят деньги исключительно в рублях. У одного опрошенного из ста заработная плата уже привязана к курсу валюты: чаще всего на таких условиях трудятся топ- и мидл-менеджеры коммерческих подразделений.

Мужчины заметно чаще женщин выступают за то, чтобы закрепить свой заработок в долларах или евро (55% против 41%). Кроме того, желающих привязать зарплату к курсу валюты больше среди россиян до 34 лет (56%) и респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей (51%).



Число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года. Семь лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го — 37%.