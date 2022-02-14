Производителям техники из России поставили цель войти в мировую топ-пятерку

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил обеспечить полную независимость России от зарубежной электронной продукции к 2030 году, пишет РБК, со ссылкой на заявление чиновника на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектроники.

Зампредседателя правительства объяснил, что долгое время власти поддерживали в первую очередь электронику для оборонного сектора, а гражданский сегмент «отдали без борьбы» зарубежным компаниям. В итоге страна отстает на несколько лет от мировых лидеров, и задача, как сформулировал ее чиновник, — «не просто скопировать, а создать что-то свое».

Так, среди целей, озвученных Чернышенко, лидерство российских производителей высокотехнологичной продукции на внутреннем рынке, кроме того, при производстве продукции они должны использовать отечественные компоненты. Также объем экспорта их продукции должен превышать объем продаж на внутреннем рынке, а в стране должны появиться собственные уникальные компетенции производства или технологические этапы в рамках мировой кооперации. Доля российской электронной промышленности в ВВП должна вырасти в три раза (в 2020 году составляла 2,2%).

До сих пор, говоря о необходимости импортозамещения, российские власти, как правило, имели в виду не массовую продукцию для обычных граждан, а ту часть, которая используется оборонными предприятиями, госорганами и владельцами так называемой критической информационной инфраструктуры, к которой относятся сети связи и информационные системы финансовых, энергетических, транспортных, телекоммуникационных и ряда других компаний.

По словам собеседников, выступавший на той же конференции вице-премьер Юрий Борисов связал необходимость активного импортозамещения гражданской продукции с тем, что постоянно звучат угрозы приостановки поставок той или иной техники, в частности, недавно США заявили, что рассматривают в числе возможных санкций запрет поставки бытовой техники в Россию.

В начале января The New York Times писала, что если РФ «нападет» на Украину, США могут запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в этой стране электронику, в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и др. Позже представитель администрации США говорил, что они рассматривают возможность запретить экспорт в Россию сложных технологий и высокотехнологичных товаров, разработанных и произведенных в США, а также потенциально — некоторых товаров иностранного производства, в первую очередь в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности, лазеров и сенсоров, морской техники и др.