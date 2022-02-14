Bloomberg: нефть по 100 долларов нанесет двойной удар по мировой экономике

Рост цен на нефть до 100 долларов за баррель может нанести двойной удар по мировой экономике, еще сильнее ухудшив перспективы роста и подстегнув инфляцию. Такие выводы агентства Bloomberg, ссылающегося на расчеты экономистов, приводит РБК. Повышение цен на нефть с примерно 70 долларов за баррель в конце 2021 года до 100 долларов за баррель к концу этого месяца поднимет инфляцию приблизительно на 0,5 процентного пункта в США и Европе во второй половине года, подсчитали в Bloomberg Economics.

В понедельник, 14 февраля, на лондонской бирже ICE фьючерсы на нефть Brent достигли пика в 96,1 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с октября 2014 года. Цена фьючерсов на американскую нефть WTI поднималась до 94,9 доллара за баррель.

Нефть сейчас стоит примерно в полтора раза дороже, чем год назад. В феврале 2021 года фьючерсы на нефть Brent торговались вблизи уровня 60 долларов за баррель. Этот рост стал частью общего ралли цен на сырьевые товары, которое коснулось в том числе природного газа. Среди факторов увеличения стоимости — восстановление мирового спроса на энергоносители после локдаунов, геополитическая напряженность в различных регионах и проблемы с цепочками поставок продукции.

Эксперты Goldman Sachs ожидают роста цен на нефть до 100 долларов в III квартале 2022 года. По их прогнозам, это повышение с вероятностью в 50% приведет к увеличению инфляции в среднем на 0,6 п. п., при этом больше всего пострадают страны с развивающейся экономикой.

Аналитики Bank of America допустили, что цены на нефть марки Brent могут вырасти до 120 долларов за баррель уже к концу июня 2022 года. Ускорить рост цен на сырье может повышенный спрос на бензин в сочетании с ограниченными мощностями по переработке.

По оценкам JPMorgan Chase, дальнейший рост нефти до 150 долларов за баррель почти полностью остановит рост мировой экономики и приведет к росту инфляции в мире до уровня выше 7%, что более чем в три раза превышает показатель, на который ориентируются большинство центробанков.

Международный валютный фонд прогнозирует рост потребительских цен в мире в среднем на 3,9% в странах с развитой экономикой в этом году и на 5,9% в странах с развивающейся экономикой.

Дальнейший подъем цен на сырье также может замедлить рост мировой экономики и даже создать риски рецессии в отдельных странах. По мнению эксперта Oxford Economics Приянки Кишор, продолжающийся быстрый рост нефтяных цен может повысить риск рецессии в некоторых странах, особенно если политика центробанков этих стран также заметно ужесточится. По оценкам эксперта, каждые дополнительные 10 долларов за баррель нефти съедают около 0,2 п. п. роста мировой экономики.

Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди считает, что рост цен на нефть на каждые 10 долларов за баррель будет снижать экономический рост на 0,1 п. п. в следующем году.



В 2021 году, по оценкам МВФ, мировой ВВП вырос на 5,9%. МВФ прогнозирует, что глобальный рост экономики замедлится в 2022 и 2023 годах до 4,4% и 3,8% соответственно.