​Выручка Freedom Holding Corp. выросла в полтора раза

Материнская компания ИК «Фридом Финанс» Freedom Holding Corp. представила результаты за III квартал 2022 фискального года, который совпадает с IV календарным кварталом 2021-го (октябрь — декабрь).



Выручка холдинга выросла на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года — со 100 млн долларов до 146 млн. Увеличение показателя обусловлено повышением комиссионных доходов на 64% — с 74 млн долларов до 122 млн.

Чистая прибыль холдинга за IV квартал 2021 года достигла 51 млн долларов, поднявшись более чем на 20% по сравнению с 42 млн, полученными за октябрь — декабрь 2020-го. Прибыль на акцию достигла 0,85 доллара, ее рост составил 0,13 доллара, или 18%, по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего года. Прочий совокупный доход снизился с 49 млн долларов до 44 млн.

С апреля по декабрь 2021 года активы и обязательства холдинга увеличились на 661 млн долларов и 345 млн соответственно.

Расходы выросли на 44 млн долларов (+87%). Операционные расходы повысились на 29 млн долларов, процентные увеличились на 14 млн, комиссионные — на 2 млн. Динамика данных показателей объясняется в первую очередь расширением деятельности холдинга и сопутствующим этому процессу ростом затрат на персонал, а также повышением процентных расходов по клиентским остаткам на банковских счетах. Кроме того, холдинг фиксирует увеличение издержек на получение краткосрочного финансирования на основе соглашений РЕПО по ценным бумагам. Наконец, рост расходов вызван увеличением общего количества брокерских клиентов холдинга и объема проводимых ими сделок.

По состоянию на 31 декабря 2021 года количество брокерских клиентских счетов холдинга достигло 370 тыс.

«Прошедший квартал вновь стал для холдинга успешным: наши финансовые показатели продолжают улучшаться. Один из ключевых драйверов роста — расширение деятельности на рынке США. В декабре 2021 года мы купили еще одного американского брокера MKM Partners, что позволит нам выйти на рынок институциональных инвесторов, а приобретенная нами ранее Prime Executions получила одобрение регулятора FINRA, благодаря чему мы теперь сможем работать с компаниями по всему миру и выводить их на IPO в США», — отметил CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в десяти странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация составляет около 4 млрд долларов. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рейтинг от S&P Global Ratings — «B» со «стабильным» прогнозом.



ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представленная 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает девятое место по числу зарегистрированных клиентов (более 137 тыс. по итогам января 2021 года).