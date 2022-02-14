Россия стала мировым лидером по числу криптовалютных угроз

Наибольшая активность вирусов для кражи и нелегального майнинга криптовалют в период с сентября по декабрь была зафиксирована в России: 12,3% от всех обнаружений в мире, свидетельствуют данные отчета международного разработчика решений цифровой безопасности ESET. Также в топ-3 оказались США (8,3%) и Перу (5,5%).

В целом за 2021 год больше всего пользователей пострадало от криптовалютных угроз в тех же странах: на Россию пришлось 11,2% атак, на Перу — 6,4%, на США — 5,8%. При этом наиболее распространенной угрозой в 2021 году стало семейство вирусов Win/CoinMiner, их доля превышает 50% от всех обнаруженных. Телеметрия ESET зафиксировала самую высокую активность этого семейства вредоносного ПО в России и США.

«Если раньше основными источниками заражения программами для криптоджекинга и кражи криптокошельков были торрент-ресурсы, бесплатные потоковые сервисы и сайты с контентом для взрослых, то в 2021 году выросло число мобильных приложений со встроенными вредоносными инструментами. Еще один восходящий тренд — дистрибуция угроз через уникальные токены NFT, которые получили широкое распространение в индустрии компьютерных игр», — прокомментировал итоги исследования руководитель направления ESET Threat Intelligence Александр Пирожков.

Аналитики отмечают, что активность криптомайнеров напрямую зависит от курсов цифровых валют. После снижения летом и в сентябре 2021 года число обнаружений криптовалютных угроз подскочило вместе с рекордными показателями роста стоимости биткоина — около 68 тыс. долларов на пике в ноябре.