Йордан рассказал о «похмелье» в экономике из-за стимулов в пандемию

Мировая экономика находится в состоянии «похмелья» из-за программ стимулирования, которые в пандемию проводили США и которые в том числе вызвали скачок инфляции, сказал в интервью телеканалу РБК российско-американский инвестор, основной владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан, инвестировавший в том числе в производство лекарств на основе марихуаны в США.

Причин разгона инфляции, по его мнению, две. С одной стороны, «Запад уже десять лет стимулирует свою экономику, печатая деньги», с другой стороны, к этому добавилась пандемия, которая внесла проблемы с supply chain (цепочками поставок) по всему миру, что «привело к повышению цен, потому что нет продукции».

«Американцы как сумасшедшие печатали за последние два года доллары и завели это все в экономику, — отметил Йордан. — И понятно, что они делали правильно. Потому что крах мог быть более серьезным во время пандемии, и государства должны были стимулировать эти экономики». «Но сейчас идет некоторое похмелье, если можно сказать, после вот этого праздника, когда стимулировали из-за пандемии экономики», — добавил он.

По прогнозам Goldman Sachs, Федеральная резервная система США (ФРС) повысит базовую процентную ставку в этом году семь раз вместо ранее ожидавшихся пяти. Такого же сценария придерживается Bank of America. ФРС переходит к ужесточению политики на фоне высокой инфляции в США: в январе она ускорилась до 7,5%, что стало рекордом с 1982 года. Во многом это вызвано монетарными и бюджетными стимулами, которые США использовали в период пандемии.

В России же, наоборот, «сумасшедше позитивная ситуация» в экономике, считает Йордан. «Потому что, смотрите, санкции заставили российскую экономику диверсифицироваться. То есть у нас сегодня экономика не так сильно зависит от экспорта нефти и газа, как она раньше зависела. У нас средний класс очень сильно растет. И это абсолютный факт. Потому что, смотрите, мой бизнес страхования: богатые не покупают страхование, бедные не покупают страхование. Покупает страхование средний класс. Наш бизнес растет от 25% до 50% в год последние десять лет, это средний класс», — заявил предприниматель.

С другой стороны, геополитическая ситуация «пугает людей», признал Йордан: она нарушила «очень позитивный экономический и финансовый климат», который наблюдался до нее. После окончания обострения вокруг Украины на рынках будет «достаточно большой отскок», прогнозирует инвестор.

Высокая инфляция (в январе 8,7% годовых) в России и ситуация на рынке труда тревожат Центробанк. Эти факторы говорят о перегреве российской экономики, заявила в пятницу, 11 февраля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии», — подчеркнула она.