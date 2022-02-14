ДИП Центробанка: оценка трендовой инфляции в январе еще повысилась

Оценка трендовой инфляции в январе 2022 года повысилась до 6,12% с 6,01% в декабре, свидетельствуют данные Банка России. Из сообщения регулятора следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, увеличилась на 0,07 процентного пункта, до 6,63%. Напомним, в декабре она равнялась 6,56%.

«Динамика модифицированных показателей базовой инфляции также подтверждает, что инфляционное давление значительно превышает 4%, хотя и стабилизировалось в последнее время», — указывают аналитики.

Отмечается, что баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных рисков со стороны внешних и внутренних факторов. «Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этих рисков и возвращение инфляции к 4% и ее поддержание вблизи целевого уровня в дальнейшем», — заключают в ДИП Центробанка.