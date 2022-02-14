Минфин подготовил схему налогообложения криптовалют

Минфин России подготовил схему налогообложения криптовалют, для этого потребуются изменения в законодательстве. От легализации рынка, по оценке министерства, в федеральный бюджет будет поступать 10—15 млрд рублей ежегодно, рассказал Forbes замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

За основу схемы налогообложения, которую предлагает Минфин, взят законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс. Он принят в первом чтении и сейчас рассматривается в Госдуме. Теперь, вероятно, к нему будут подготовлены поправки, сказал Моисеев.

Главное изменение — налог на переоценку криптовалюты для юридических лиц: криптобирж, майнинговых ферм и т. д. По словам Моисеева, даже если компании не продавали криптовалюту, в июле они должны будут провести переоценку ее стоимости на своих счетах и заплатить налог.

Минфин не предлагает взимать с криптовалют налог на имущество, говорит Моисеев. По его мнению, с налогами «нельзя переусердствовать», иначе мало криптобирж и граждан согласятся «обелиться». Поэтому Минфин предлагает не взимать с криптоплощадок НДС. Для этого работу с криптовалютой предлагают признать финансовыми услугами, что, по аналогии с банковской отраслью, позволит не взимать налог, говорит замминистра.

С инвесторов-физлиц предлагается брать НДФЛ после продажи криптовалюты. Если человек купил биткоин за 100 долларов, а продал за 200, то в июле должен выплатить 13% налога с прибыли в 100 долларов, приводит пример Моисеев. Заплатить налог нужно будет в общем порядке до 15 июля, добавил он.

Легализация криптовалют может дать бюджету примерно 10—15 млрд рублей ежегодно, но не больше, оценил Моисеев. По его словам, большая часть поступлений ожидается от майнеров.

Это намного более скромная оценка, чем упоминалась в аналитической записке о крипторынке, составленной для правительства; как писало издание The Bell, в ней объем налогов, которые можно собирать с криптоотрасли, оценивался в сумму до 1 трлн рублей, даже если предприятия отрасли будут пользоваться упрощенной системой налогообложения. Всего, согласно экспертным оценкам, которые приводит в своей концепции регулирования криптовалюты Минфин, россияне открыли более 12 млн криптокошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн рублей.

Ранее Банк России в консультативном докладе на эту тему предложил запретить на территории РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В свою очередь Минфин предложил регулировать этот рынок без запрета криптовалют. СМИ писали, что правительство склоняется к позиции Минфина. Президент РФ Владимир Путин попросил Кабмин и ЦБ прийти к единой позиции по регулированию криптовалют. Правительство 8 февраля утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в минувшую пятницу, 11 февраля, сообщила, что регулятор направил свою позицию по концепции Минфина в правительство. Основной вывод: предлагаемые правительством подходы пока не позволяют нивелировать те риски, которые видит ЦБ, и создают при этом новые угрозы. По словам Набиуллиной, «надо сделать все для того, чтобы вовлеченность людей в рынок криптовалют была меньше».