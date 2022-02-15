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«Сбер» спрогнозировал снижение курса доллара до 68 рублей на фоне инвестиций из ФНБ

15.02.2022 09:07
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РБК

Объем ликвидной части Фонда национального благосостояния может превысить порог в 10% ВВП в 2023 году, ожидают аналитики SberCIB (с их обзором ознакомились в РБК). Эта граница важна, потому что свободные средства ФНБ в размере свыше 10% ВВП можно будет инвестировать. По оценкам SberCIB, к началу следующего года ликвидная часть ФНБ превысит эту планку не менее чем на 19 млрд долларов. Это означает, что «в 2024 году для инвестирования в российские проекты из средств ФНБ будут доступны уже десятки миллиардов долларов», пишет инвестбанк.

По данным Минфина, на 1 февраля 2022 года объем ликвидных активов ФНБ составлял 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, — 8,77 трлн рублей, или 112,7 млрд долларов. Осенью 2021 года власти приняли закон о повышении планки, по достижении которой можно инвестировать средства ФНБ, с 7% до 10% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов объяснял необходимость этого закона долгосрочными рисками энергоперехода, которые будут оказывать давление на бюджет и резервы.

Будущие инвестиции из ФНБ по определению поддержат рубль. Поскольку активы ФНБ номинированы в иностранных валютах, для инвестиций в инфраструктуру Минфину понадобится обменять их на рубли с соответствующими операциями ЦБ по продаже валюты на внутреннем рынке, указывают в SberCIB. «Согласно нашему оптимистичному сценарию, премия за геополитические риски в курсе рубля значительно сократится. В этом случае рубль сможет укрепиться до 68 за доллар», — пишут аналитики.

По бюджетному правилу ФНБ пополняется иностранной валютой, которую Минфин покупает на нефтегазовые сверхдоходы, то есть доходы от таможенных и налоговых платежей с экспорта и добычи углеводородов из расчета стоимости нефти выше базовой. На 2022 год это 44,2 доллара за баррель Urals, в 2023-м будет 45 долларов, в 2024-м — 45,9 доллара. В 2021 году базовая цена составляла 43,3 доллара за баррель, тогда как фактическая среднегодовая стоимость Urals достигла 69 долларов. Соответственно, Минфин за год купил валюты и золота в эквиваленте более 3,1 трлн рублей. Правда, купленная валюта переводится в ФНБ не сразу, а с лагом, который может достигать примерно полугода.

Объем Фонда национального благосостояния РФ на 1 февраля 2022 года составил 13 трлн 610 млрд 271,7 млн рублей, или 10,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно 174 млрд 900,1 млн долларов США. Такие данные приводятся в сообщении Минфина.

 14.02.2022 13:13

По прогнозу SberCIB, в 2022 году среднегодовая цена барреля российской нефти составит 71 доллар, а в 2023—2025 годах не опустится ниже 60 долларов. При таком раскладе ликвидные средства ФНБ превысят планку в 10% ВВП на 55 млрд долларов (4 трлн рублей) в 2024 году и на 93 млрд долларов (6,8 трлн рублей) — в 2025-м.

В SberCIB признают, что их прогноз по стоимости нефти более оптимистичен, чем ожидания Минфина. Ведомство в 2022 году ожидает средней стоимости Urals в 62,2 доллара за баррель и ее снижения примерно до 55 долларов к 2024 году. «Хотя снижение цены на нефть выглядит весьма вероятным в среднесрочной перспективе с учетом «зеленого» энергетического перехода, в более краткосрочной перспективе снижение спроса на нефть будет менее выражено и велики шансы того, что в следующие три года цена будет все же выше 60 долларов за баррель», — рассуждают аналитики SberCIB Investment Research.

К ожиданиям SberCIB близок прогноз Центробанка. По итогам последнего заседания по ключевой ставке 11 февраля регулятор повысил прогноз по средней цене Urals до 70 долларов за баррель в 2022 году (с прежних 65 долларов), до 65 долларов (с 55 долларов) в 2023 году и до 60 долларов (с 50 долларов) в 2024-м.

С тем, что объем ФНБ будет расти быстрее ожиданий, соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. «Сейчас рынок слишком осторожно оценивает перспективы роста нефтяных цен. Но цена в 60 долларов, особенно с поправкой на долларовую инфляцию, — это очень консервативный прогноз, не учитывающий дефицит нефти, возникший из-за недостатка инвестиций в разведку и бурение», — пояснил он.

И правда, трудно представить ситуацию, при которой цена на нефть даже при всей ее волатильности резко и быстро опустится с текущих значений до 60 долларов (недавно Urals побила семилетний рекорд, достигнув отметки 93 доллара за баррель), говорит экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. «Консенсус-прогноз рынка предполагает среднюю цену на нефть в 80 долларов в 2022 году, и это еще нижняя граница прогноза. При таком уровне ликвидная часть ФНБ превысит порог в 10% даже раньше 2023 года: уже за текущий год фонд накопит сумму, эквивалентную 4,3% ВВП», — отмечает она. По оценке эксперта, рост нефтяной цены на 10 долларов при прочих равных увеличивает объем накоплений ФНБ за год чуть больше чем на 20 млрд долларов.

В 2021 году правительство одобрило инвестирование из ФНБ на сумму 2,5 трлн рублей в 2022—2024 годах — на них новое «правило 10%» не распространится. Самый крупный проект, претендующий на средства из резервов, — комплекс по переработке и сжижению газа в районе Усть-Луги в Ленинградской области. Как говорил в сентябре Силуанов, на него «Газпрому» планируется выделить 900 млрд рублей.

В SberCIB считают, что возможным направлением инвестирования средств из ФНБ станут проекты в рамках ESG-стратегии (Россия декларирует цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году). «Мы полагаем, что правительство при планировании инвестиций будет обращать больше внимания на экологические и социальные факторы, при этом на первое место выйдет именно экологический фактор», — рассуждают аналитики.

Потенциальными объектами для поддержки со стороны ФНБ являются безуглеродные технологии или технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов, при этом реализация некоторых проектов фактически означает создание новых направлений в экономике, утверждают в SberCIB.

«Приоритет номер один в расходовании средств ФНБ в следующие годы — модернизация инфраструктуры, номер два — проекты, связанные с энергопереходом», — рассуждает Владимир Брагин.

Использовать средства ФНБ для финансирования проектов, связанных с долгосрочными целями, такими как энергопереход, вполне логично, соглашается Софья Донец. «Правда, в нашей стране ESG-проекты наверняка будут представлены в нефтегазовой отрасли, что отличается от «классического» восприятия ESG в мире, — предположила она. — Однако России такие «незеленые», на первый взгляд, задачи, как, например, снижение себестоимости добычи, позволят легче перенести глобальный энергопереход: чем ниже стоимость выработки энергоносителей, тем дольше российские компании останутся на рынке, даже если рынок начнет потенциально сужаться».

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Комментарии

3
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Б.Е.С.
15.02.2022 09:24
<p>не забываем про корреляцию - объема к стоимости.</p>
<p></p>
<p>ибо и выводить придется - 0.</p>
0
Arsen2013
15.02.2022 11:26
<p>Неблагодарное это дело - считать деньги в ФНБ (то есть в карманах солнцеликого и его дружков). Скорей всего, просто поднимут порог до 15% и ничего инвестировать не будут.</p>
4
ugor
ugor
15.02.2022 11:53
<p>Да чего там уже...давай до 23 руб.....а цены оставим сегодняшние....)))</p>
0

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