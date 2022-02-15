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МЭР предложило ввести налог при выводе криптовалюты в рубли

15.02.2022 09:16
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МЭР предложило ввести налог при выводе криптовалюты в рубли
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Роман Пименов/ТАСС
Источник
Известия

Минэкономразвития предложило разрешить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии, ввести сниженные коммерческие тарифы на ее потребление для этих целей, а также установить налоги по факту конвертации криптовалюты в рубли, пишут «Известия». Законодательное регулирование майнинга поддержали и в Минэнерго, однако против инициативы выступили в ЦБ.

Регулирование оборота и выпуска цифровых валют в России стало активно обсуждаться после публикации Центробанком доклада на эту тему 20 января: в нем среди прочего предлагается полностью запретить майнинг криптовалют. В Минфине в то же время готовят законодательные предложения по контролю за майнингом и обсуждают налогообложение криптовалют как недвижимого имущества, то есть введение налога на прибыль.

Добычу криптовалют нужно признать коммерческой деятельностью и ввести налогообложение по факту конвертации криптовалют в рубли по примеру Японии и Германии, считают в ведомстве. При этом майнинг следует разрешить в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии и предложить приемлемые расценки для бизнеса на ее потребление, добавили в Минэкономе, пояснив, что это снимет риски недостаточного электроснабжения жилья, объектов социальной сферы и промышленности на других территориях.

Для удешевления такой деятельности компаний в отдельных субъектах в министерстве предлагают ввести пониженные расценки для подключения майнинговых ферм и центров обработки данных к энергоисточникам, а также установить низкие тарифы Федеральной сетевой компании. Причем расценки не будут зависеть от места производства, даже если его разместят на объектах генерации. Так, недорогими окажутся и подсоединение устройств для майнинга к электричеству, и стоимость киловатт в час, уточнили в МЭР.

Минфин России подготовил схему налогообложения криптовалют, для этого потребуются изменения в законодательстве. От легализации рынка, по оценке министерства, в федеральный бюджет будет поступать 10—15 млрд рублей ежегодно, рассказал Forbes замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

 14.02.2022 21:21

Среди других инициатив министерства — введение порога использования электроэнергии для физлиц. Это значение еще предстоит определить. Оно должно полностью покрывать бытовые нужды домохозяйства, уточнил его представитель, разъяснив: если потребители начнут майнить, то их расходы вырастут. Это станет индикатором для установления повышенного тарифа, как для производств.

Однако в Банке России негативно оценили идею легализации оборота и выпуска криптовалют. Создавая непроизводительный спрос на электроэнергию, майнинг будет ограничивать производство в стране и ставить под угрозу снабжение жилых объектов и предприятий, уточнили там. Такая деятельность не принесет выгод экономике. Кроме того, добыча криптовалют противоречит целям по достижению углеродной нейтральности, сообщили в регуляторе, подчеркнув, что конкурентоспособность майнинга в России связана не с развитием передовых технологий, а с дешевой электроэнергией, тогда как программное обеспечение и оборудование импортируются. В Минэнерго поддерживают законодательное регулирование майнинга, сообщил его представитель.

Появление налогообложения говорит о том, что криптовалюты введут в правовое поле, так что это положительный шаг, уверен аналитик инвестиционной компании Exante Владимир Ананьев. Налог может соответствовать выбранному майнером режиму — 20% от прибыли для крупных компаний, из которых 18% будут идти в бюджет региона. Признание же налогооблагаемой базы должно быть в момент конвертации — продажи созданного товара. По мнению эксперта, введение порога использования электроэнергии для физлиц также поможет определить теневой майнинг.

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Комментарии

6
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CrazyCat
15.02.2022 09:46
<p>А вот с какого перепугу должны быть льготные тарифы на эл энергию??? Они бабосики зарабатывают - им меншье платить? А я на плите еду готовлю - у меня тариф дороже. Где справедливость?</p>
3
Kontrobasova
Kontrobasova
15.02.2022 12:18
<p>Регион с профицитом генерации электроэнергии - Чечня</p>
0
sergg65
sergg65
15.02.2022 13:11
<p>
МЭР предложило ввести налог при выводе криптовалюты в рубли
</p>
<p></p>
<p>Эту тему надо поручить Мосэнерго . Всем криптовалютам мира копец </p>
0
47439
15.02.2022 15:03
<p>Бредятина. тарифы не трогать, налог 99%, и всё самой собой пройдет.</p>
0
ugor
ugor
15.02.2022 16:47
<p>Можно молнии ловить,как капитан Шекспир!)))))))</p>
0

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