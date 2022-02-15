Аналитики назвали шесть факторов защиты России от санкций

Россия с 2014 года выстроила макроэкономическую систему защиты от западных санкций, элементами которой являются, в частности, низкий внешний долг, а также значительные бюджетные и золотовалютные резервы. Об этом, как передает РБК, пишут экономисты Венского института международных экономических исследований (WIIW) в записке «Возможное российское вторжение на Украину, санкционные сценарии и вероятное экономическое воздействие на Россию, Украину и ЕС».

Авторы выделяют следующие шесть факторов устойчивости российской экономики и финансового сектора к санкциям:

очень низкие уровни внешнего долга, а также положительное сальдо счета текущих операций (означает, что по финансовому и внешнеторговому счетам Россия больше получает средств от остального мира, чем отдает);

крепкие бюджетные показатели: нефтегазовые сбережения, аккумулированные в Фонде национального благосостояния, способны покрыть в трехкратном размере объем чрезвычайного бюджетного дефицита, сложившегося в пандемийном 2020 году;

консервативная денежно-кредитная политика и огромные золотовалютные резервы (640 млрд долларов), которых хватило бы, чтобы импортировать нужное количество товаров из-за рубежа в течение двух лет;

систематическая дедолларизация резервов Банка России: по состоянию на середину 2021 года лишь 16,4% валютных активов ЦБ было вложено в доллар (в юрисдикцию США — еще меньше, 6,6%);

значительно сократившееся участие нерезидентов в государственном долговом рынке и низкий уровень внешнего долга частного сектора — 11,2% ВВП в 2020 году, из которого примерно 80% приходилось на внутригрупповые займы;

политика импортозамещения в критических отраслях (платежные услуги, полупроводники, фармацевтика), на фоне которой торговые и инвестиционные связи с азиатскими странами увеличились в ущерб отношениям с Европой.

Устойчивость российской макроэкономической системы к санкциям — общее место у всех аналитиков, указывает РБК. «Способность России отвечать на санкции и функционировать в условиях санкций укрепилась за последние годы. Накопленные бюджетные и внешние резервы и усовершенствованный инструментарий, включая гибкий обменный курс и консервативное бюджетное правило, помогут нивелировать непосредственное воздействие большинства новых санкций», — заявило рейтинговое агентство Moody's 8 февраля.

«Долларизация» российской экономики (в широком смысле зависимость от иностранных валют) резко сократилась с начала 2000-х и стала менее восприимчивой к внешним шокам, указывал Институт международных финансов в конце января.

Вместе с тем, как отмечают аналитики WIIW, экономика России остается уязвимой к нескольким потенциальным шокам и рискам, таким как:

ослабление рубля, как только происходит эскалация на украинском направлении;

возможное понижение кредитных рейтингов страны, что может усилить вывод капиталов иностранными инвесторами;

ускорение инфляции в результате удешевления рубля;

перебои во внешней торговле России в случае жестких санкций в виде отключения банков от системы SWIFT и изоляции банков от долларового фондирования;

сохранение статуса доллара и евро в качестве самых важных валют для российских финансов: около 50% внешнего долга российских банков и компаний выражено в долларах, что повышает риск технических дефолтов предприятий с недостатком валютных активов и поступлений.

Авторы указывают, что у Запада есть три «ядерные» санкционные опции для России на случай эскалации конфликта с Украиной. Во-первых, ограничить импорт российских энергоносителей (в том числе не разрешить начать работу газопроводу «Северный поток — 2». Во-вторых, перекрыть доступ российских банков к долларовому фондированию. И, в-третьих, запретить экспорт в Россию высокотехнологичных продуктов. Однако применение хотя бы первой опции будет фактически означать «экономическую версию взаимно гарантированного уничтожения», поэтому выглядит крайне маловероятно.



По оценкам WIIW, действующие американские и европейские санкции в отношении России показывают ограниченную эффективность: статистически значимого эффекта для российского ВВП или курса рубля не выявлено, хотя на микроуровне отдельных предприятий санкции отрицательно влияют на доходность и структуру активов.