Российские индексы растут, рубль укрепляет позиции в начале основных торгов

Основные фондовые торги в РФ открылись во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:15 мск прибавил 1,38% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 529,28 пункта. Индекс РТС повысился на 1,81% — до отметки 1 451,94.

«Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть корректируются вниз после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках стабилизировались. На геополитическом фоне президент РФ Путин сообщил о готовности продолжать переговоры по Украине», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в небольшой плюс, отыгрывая новые максимумы цен на нефть, а также надежды на стабилизацию геополитической ситуации вслед за сообщениями о готовности Путина продолжать переговоры по Украине, — спрогнозировала эксперт перед стартом основных торгов. — Золото при этом продолжает пользоваться спросом в качестве защитного актива и поднялось к пику с июня прошлого года, в район 1 880 долларов за унцию, со следующими сопротивлениями у 1 890 и 1 900 долларов. Золотодобытчики во вторник, таким образом, могут смотреться достаточно уверенно, а от «Яндекса» ожидают финансовой отчетности за весь прошлый год».

«Мы ожидаем, что ослабление геополитических рисков сегодня окажет поддержку российскому фондовому рынку, позволив индексу Мосбиржи вернуться в зону 3 550—3 600 пунктов», — пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«Для рублевых активов назревает еще один риск. Вчера появились сообщения, что в Госдуму внесены сразу два проекта обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. <..> Такое признание вполне может стать основанием для введения в отношении России новых, причем довольно жестких санкций. <…> Рекомендуем учитывать этот факт при принятии инвестиционных решений», — пишет главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Рубль, как и в ходе утренней сессии, укрепляет позиции к основным иностранным валютам. По состоянию на 10:08 курс доллара расчетами «завтра» составляет 76,48 рубля (минус 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,55 рубля (минус 17 копеек).



Курсовые диапазоны равны 76,2—76,57 рубля за доллар и 86,28—86,71 рубля за евро.

«Скорректировать позиции рублю помогло локальное улучшение геополитического фактора», — считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

