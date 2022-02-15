ЦБ приступил к тестированию цифрового рубля

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Об этом во вторник объявил регулятор.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков. Согласно данным на сайте Центробанка, это «Ак Барс», Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СберБанк, СКБ-Банк, «Союз» и Транскапиталбанк.

По информации ЦБ, сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой. Остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок их IT-систем.

Банки-«первопроходцы» в релизе Центробанка не названы, но ВТБ и Промсвязьбанк во вторник сообщили, что «первыми в России протестировали перевод цифровых рублей между клиентами».



В ЦБ напоминают, что его взаимодействие с участниками рынка по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели. Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации. «Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент», — подчеркивается в сообщении.

«Архитектура цифровой платформы, разработанная Банком России, позволяет клиенту всего один раз зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате. Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России», — отмечается в релизах ВТБ и Промсвязьбанка.



«Платформа цифрового рубля — это новые возможности для граждан, бизнеса и государства. Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей, — комментирует первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. — В течение этого года мы будем тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля. На последующих этапах развития платформы мы также планируем предусмотреть бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами».



На первом этапе будет протестирован выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством. В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без Интернета (офлайн-режим), организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов.



По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.