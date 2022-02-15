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ЦБ приступил к тестированию цифрового рубля

15.02.2022 12:29
4 737
7 Время прочтения: 3 минуты
ЦБ приступил к тестированию цифрового рубля
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Иллюстрация
Shutterstock/FOTODOM
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк Альфа-Банк ВТБ Банк ДОМ.РФ Газпромбанк Росбанк Промсвязьбанк Союз Транскапиталбанк Ак Барс СКБ-Банк Тинькофф Банк

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Об этом во вторник объявил регулятор.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков. Согласно данным на сайте Центробанка, это «Ак Барс», Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СберБанк, СКБ-Банк, «Союз» и Транскапиталбанк.

По информации ЦБ, сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой. Остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок их IT-систем.

Банки-«первопроходцы» в релизе Центробанка не названы, но ВТБ и Промсвязьбанк во вторник сообщили, что «первыми в России протестировали перевод цифровых рублей между клиентами».

В ЦБ напоминают, что его взаимодействие с участниками рынка по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели. Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации. «Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент», — подчеркивается в сообщении.

«Архитектура цифровой платформы, разработанная Банком России, позволяет клиенту всего один раз зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате. Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России», — отмечается в релизах ВТБ и Промсвязьбанка.

«Платформа цифрового рубля — это новые возможности для граждан, бизнеса и государства. Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей, — комментирует первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. — В течение этого года мы будем тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля. На последующих этапах развития платформы мы также планируем предусмотреть бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами».

На первом этапе будет протестирован выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством. В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без Интернета (офлайн-режим), организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов.

По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.

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Комментарии

7
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sergg65
sergg65
15.02.2022 12:50
<p>
ЦБ приступил к тестированию цифрового рубля
</p>
<p>Для начала попробовали распилить . Дерево мягкое , опилок много . При желании можно и рубить . К качеству щепок претензий нет </p>
5
zashibis
15.02.2022 13:21
<p>Бесполезная понтовая технология. Деньги как были цифровыми, так и остались, а вычислительных ресурсов надо на два порядка больше. Вымрет само собой, как только начнутся большие нагрузки.</p>
2
-man-
-man-
15.02.2022 13:49
<p>Оцифрованное дерево тверже не становится.</p>
1
grigoryev_eu
grigoryev_eu
15.02.2022 13:57
<p>Только непонятно будет ли у цифрового рубля срок действия как у юаня? А то забудешь в кошельке цифровую валюту, через год вспомнишь - а она сгорела как магазинные бонусы.</p>
0
47439
15.02.2022 14:46
<p>А он-лайн казино цифровым рублем можно платить ?</p>
1

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