Эксперты зафиксировали двузначные темпы роста промпроизводства впервые за год

Динамика производства промышленной продукции в России в январе 2022 года впервые за 12 месяцев показала двузначные проценты роста — 10,2% к январю 2021-го, пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), уточняя, что спрос на промпродукцию в первом месяце года также вырос на 5,8%.

По данным обзора, такие темпы роста фиксировались ранее в периоды восстановления экономики, спрос показал положительный результат во всех секторах; расчеты ИПЕМа основываются на косвенных интегральных показателях — потреблении электроэнергии и погрузке на сети железных дорог.

Основной статистикой по промпроизводству в России являются данные Росстата: так, по данным ведомства, в январе 2021 года промышленное производство сократилось по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 2,5%, индекс промпроизводства за январь 2022 года пока не опубликован; Росстат 2 февраля предоставил данные только за 2021 год: промпроизводство в РФ за год выросло на 5,3%, но, исходя из данных ИПЕМа, рост был значительно выше — на уровне 9,6%.

Как пояснил замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМа Евгений Рудаков, Росстат считает индекс исходя из первичной статистики, а индексы ИПЕМа — это аналитические индексы на основании устойчивых макроэкономических зависимостей; он считает, что данные Росстата будут, скорее всего, пересмотрены в сторону улучшения по тем видам продукции, которые не входят в корзину для оперативного мониторинга.

Минпромторг в своей работе опирается на официальные данные Росстата, согласно которым индекс промпроизводства по итогам 2021 года составил 105,3%, сказал представитель ведомства, добавив, что это рекордный темп более чем за десятилетний период; более высокий темп роста был зафиксирован в 2010 году (107,3%), когда промышленность восстанавливалась после провала в кризис 2009 года (89,3%), напомнил он.