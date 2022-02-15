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Эксперты зафиксировали двузначные темпы роста промпроизводства впервые за год

15.02.2022 13:19
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Источник
Ведомости

Динамика производства промышленной продукции в России в январе 2022 года впервые за 12 месяцев показала двузначные проценты роста — 10,2% к январю 2021-го, пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), уточняя, что спрос на промпродукцию в первом месяце года также вырос на 5,8%.

По данным обзора, такие темпы роста фиксировались ранее в периоды восстановления экономики, спрос показал положительный результат во всех секторах; расчеты ИПЕМа основываются на косвенных интегральных показателях — потреблении электроэнергии и погрузке на сети железных дорог.

Основной статистикой по промпроизводству в России являются данные Росстата: так, по данным ведомства, в январе 2021 года промышленное производство сократилось по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 2,5%, индекс промпроизводства за январь 2022 года пока не опубликован; Росстат 2 февраля предоставил данные только за 2021 год: промпроизводство в РФ за год выросло на 5,3%, но, исходя из данных ИПЕМа, рост был значительно выше — на уровне 9,6%.

Как пояснил замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМа Евгений Рудаков, Росстат считает индекс исходя из первичной статистики, а индексы ИПЕМа — это аналитические индексы на основании устойчивых макроэкономических зависимостей; он считает, что данные Росстата будут, скорее всего, пересмотрены в сторону улучшения по тем видам продукции, которые не входят в корзину для оперативного мониторинга.

Минпромторг в своей работе опирается на официальные данные Росстата, согласно которым индекс промпроизводства по итогам 2021 года составил 105,3%, сказал представитель ведомства, добавив, что это рекордный темп более чем за десятилетний период; более высокий темп роста был зафиксирован в 2010 году (107,3%), когда промышленность восстанавливалась после провала в кризис 2009 года (89,3%), напомнил он.

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Комментарии

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Б.Е.С.
15.02.2022 14:09
<p>о чем новость и с чем ее аналитики намериваются связвать?!</p>
<p>рекомендовал бы связать со следующем - розничные цены на внутреннем рынке, доход бюджета от внешне-торговых операций по группам.</p>
0
ugor
ugor
15.02.2022 16:35
<p>Это напоминает астрономов,которые зафиксировали в далёкой галактике планету,на которой возможно есть жизнь!))))</p>
0

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