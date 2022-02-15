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Альфа-Банк предлагает ставки по вкладам до 10% годовых

15.02.2022 14:41
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3 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Альфа-Банк

Альфа-Банк повысил максимальную ставку по вкладам в рублях до 10%, следует из сообщения кредитной организации.

«С 15 февраля клиенты Альфа-Банка могут разместить средства в рублях с доходом до 10% годовых без дополнительных условий», — говорится в релизе.

Минимальная сумма депозита составляет 10 тыс. рублей, ограничений по максимальной сумме нет. Открыть вклад можно в том числе в мобильном приложении. «Чтобы получить повышенную ставку, при оформлении нужно выбрать вклад с капитализацией сроком на три года», — уточняется в сообщении.

Кроме того, банк повысил ставки по «Альфа-Вкладу» с опциями пополнения и снятия в рублях. При размещении депозита на срок от трех месяцев до одного года клиенты получат доход до 8,43% годовых.

Проценты начисляются каждый день на остаток по счету.

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9.7% от 10000 367
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Комментарии

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Ехидна_1
15.02.2022 15:02
<p>"Проценты начисляются каждый день на остаток по счету".</p>
<p>Это как преимущество указали? Так по правилам бухучета в банках они и должны каждый день начисляться программным путем. Другое дело когда они выплачиваются. Это все равно, что рекламировать подсолнечное масло "без холестерина"... </p>
3
sergg65
sergg65
15.02.2022 15:31
<p>
Проценты начисляются каждый день на остаток по счету.
</p>
<p>На минимальный за месяц , и с какой нибудь альфа-примочкой , не так ли ? </p>
0
ugor
ugor
15.02.2022 16:31
<p>Через 3 года вклад может превратиться в "тыкву"...</p>
0

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