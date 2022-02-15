Альфа-Банк предлагает ставки по вкладам до 10% годовых

Альфа-Банк повысил максимальную ставку по вкладам в рублях до 10%, следует из сообщения кредитной организации.
«С 15 февраля клиенты Альфа-Банка могут разместить средства в рублях с доходом до 10% годовых без дополнительных условий», — говорится в релизе.
Минимальная сумма депозита составляет 10 тыс. рублей, ограничений по максимальной сумме нет. Открыть вклад можно в том числе в мобильном приложении. «Чтобы получить повышенную ставку, при оформлении нужно выбрать вклад с капитализацией сроком на три года», — уточняется в сообщении.
Кроме того, банк повысил ставки по «Альфа-Вкладу» с опциями пополнения и снятия в рублях. При размещении депозита на срок от трех месяцев до одного года клиенты получат доход до 8,43% годовых.
Проценты начисляются каждый день на остаток по счету.
Самые популярные вклады с онлайн-заявкой
|Название
|Ставка, %
|Мин. сумма, ₽
|Мин. срок, дней
|9.2%
|от 50000
|300
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|от 8.5%
|от 50000
|91
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|от 10000
|367
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Лиц.№ 705
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|от 50000
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|9.5%
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|368
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Лиц.№ 3311
Комментарии
<p>Это как преимущество указали? Так по правилам бухучета в банках они и должны каждый день начисляться программным путем. Другое дело когда они выплачиваются. Это все равно, что рекламировать подсолнечное масло "без холестерина"... </p>
<p>На минимальный за месяц , и с какой нибудь альфа-примочкой , не так ли ? </p>