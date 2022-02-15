Альфа-Банк предлагает ставки по вкладам до 10% годовых

Альфа-Банк повысил максимальную ставку по вкладам в рублях до 10%, следует из сообщения кредитной организации.

«С 15 февраля клиенты Альфа-Банка могут разместить средства в рублях с доходом до 10% годовых без дополнительных условий», — говорится в релизе.

Минимальная сумма депозита составляет 10 тыс. рублей, ограничений по максимальной сумме нет. Открыть вклад можно в том числе в мобильном приложении. «Чтобы получить повышенную ставку, при оформлении нужно выбрать вклад с капитализацией сроком на три года», — уточняется в сообщении.

Кроме того, банк повысил ставки по «Альфа-Вкладу» с опциями пополнения и снятия в рублях. При размещении депозита на срок от трех месяцев до одного года клиенты получат доход до 8,43% годовых.



Проценты начисляются каждый день на остаток по счету.