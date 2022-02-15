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СМИ: Центробанк и Минфин не смогли договориться по вопросу регулирования криптовалют

15.02.2022 16:06
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ТАСС

Встреча главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко по регулированию криптовалют не привела ни к каким результатам — стороны только официально зафиксировали свои разногласия. Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

По его данным, стороны не достигли существенного прогресса по итогам переговоров. В письме Набиуллиной Силуанову, с которым ознакомились в Bloomberg, говорится, что ЦБ видит слишком много рисков, связанных с криптовалютами, поэтому и предлагает ввести запрет. Регулятор утверждает, что криптовалюты напоминают финансовую пирамиду и представляют угрозу для финансового благополучия людей, финансовой системы и экономики. Правительство, со своей стороны, хочет регулировать цифровые валюты, чтобы вывести их из тени и привлечь инвестиции.

Как указывает агентство, существующие в России законы признают криптоактивы, но не позволяют использовать их в качестве оплаты, что означает, что они в значительной степени не регулируются. Согласно недавнему правительственному документу, россияне владеют криптовалютами на сумму около 2 трлн рублей.

В ЦБ и Минфине агентству не предоставили официальных комментариев по итогам встречи.

Отдельно ТАСС сообщает, что Минфин и ЦБ выступили за разные ограничения неопытных инвесторов в сделках с криптовалютой: это выяснилось на онлайн-конференции «Финансовый рынок — 2022. Новые цели в новых реалиях». Банк России выступает за запрет операций неквалифицированных инвесторов с криптовалютами на территории РФ, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, при этом замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев предлагает ограничить ее покупку для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тыс. рублей.

«Криптовалюта является высокоспекулятивным, высокорискованным продуктом, по которому нет никакого обеспечения. Даже не ценная бумага, потому что нет обязанной стороны даже в юридическом смысле, поэтому, конечно, здесь стоит рассмотреть даже более жесткое ограничение, чем те, которые сейчас действуют для неквалифицированных инвесторов в рамках лимитов. Я бы предложил лимит сократить вдвое — до 50 тысяч рублей», — сказал Моисеев.

В России действует закон, согласно которому неквалифицированные инвесторы не могут приобрести сложные финансовые инструменты без прохождения обязательного тестирования. В случае неудовлетворительной сдачи теста инвестор может совершить желаемую сделку на сумму до 100 тыс. рублей.

В свою очередь Владимир Чистюхин отметил, что неквалифицированные инвесторы никакого отношения к криптовалюте на территории РФ в принципе иметь не должны. «Нас категорически не устраивает приход инвесторов на этот рынок [криптовалют. — Прим. ТАСС]. Для нас, если честно, не стоит дискуссия насчет неквалифицированных инвесторов. Но даже квалифицированные — если бы у нас сегодня стояли железобетонные правила, что только обладая колоссальным опытом и каким-то огромным капиталом ты можешь инвестировать в криптовалюту, хоть какой-то был бы разговор. Но сегодня совсем другая картина», — подчеркнул он.

Актуальность регулирования криптовалют обусловлена ростом популярности инвестиций граждан в такие активы и тем, как в целом функционирует этот рынок. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, чей комментарий по этому вопросу опубликован на сайте ведомства.

 14.02.2022 11:00

В январе Банк России опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором предложил с целью снижения угроз запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов. Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

Правительство России 8 февраля утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов. Заместитель председателя правительства и глава аппарата Дмитрий Григоренко поручил Министерству финансов РФ совместно с Банком России до 18 февраля внести в Кабмин соответствующий проект федерального закона.

08.02.2022 20:51

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Комментарии

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sergg65
sergg65
15.02.2022 16:32
<p>Кто не может регулировать , тот хочет запретить . </p>
<p>А вы друзья как не садитесь , криптовалютой не гордитесь ... </p>
0
georgy1974
georgy1974
15.02.2022 17:49
<p>sergg65,Проблема в том, что тот, кто хочет разрешить, тоже не сможет регулировать. Если уж Китай, некогда мировой лидер по майнингу крипты, с его огромным экономическим потенциалом, где порядка значительно больше, законы жестче, а правоохранительная система эффективнее в сравнении с Россией, осознавая все возможные риски, запретил майнинг и оборот крипты в стране, и даже запретил иностранным криптобиржам обслуживать своих граждан, то что говорить о России, где все куда тоньше и неустойчивее, а следовательно, риски еще выше? Правительство, вместо того, чтобы заниматься решением насущных проблем страны, затаскивает нас в сомнительную авантюру, которая наверняка закончится плачевно.</p>
2

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