НАУФОР: финансовым институтам надо разрешить создавать связанные с криптоактивами фонды

Финансовым институтам нужно разрешить создавать фонды, связанные с криптоактивами. Такое предложение представил, выступая 15 февраля на онлайн-конференции «Финансовый рынок — 2022. Новые цели в новых реалиях», президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев, сообщается на сайте НАУФОР.

По его словам, ассоциация поддерживает регулирование криптосектора. «Он составляет реальную альтернативу инвестициям на российском фондовом рынке для тех, кто ищет наиболее подходящий для себя инвестиционный актив. Мы согласны с рисками, о которых говорят коллеги в Центральном банке и в Министерстве финансов, тем не менее мы хотели бы, чтобы регулятивное решение коррелировало с существующей финансовой системой, — пояснил Тимофеев. — Пусть не означало бы получение лицензии организатора торговли или брокера, но по крайней мере организаторы торговли и брокер могли бы воспользоваться возможностью получить статус операторов в этой системе».

«Мы опасаемся создания альтернативной, параллельной финансовой системы», — отметил он. «Если не дать возможность существующим финансовым институтам воспользоваться такой возможностью, они окажутся в худшем положении, чем те, кто будет специализироваться на операциях с криптовалютой», — считает президент НАУФОР.

По мнению организации, один из шагов, которые обязательно нужно сделать, — «разрешить сегодняшним финансовым институтам создавать фонды, которые в той или иной степени связаны с криптоактивами, биржам — создавать деривативы на криптоактивы».

«Для этого нужно просто изменить отношение со стороны Центрального банка, — указал Тимофеев. — Ничего нового в том, как это учитывать в сегодняшней системе регулирования, не будет, в том числе для защиты интересов розничных инвесторов. А тот спрос, который в настоящее время со стороны розничных инвесторов на этот инвестиционный актив существует, мы, наверное, в какой-то степени удовлетворим в рамках существующего регулирования».

Лента новостей СМИ: Центробанк и Минфин не смогли договориться по вопросу регулирования криптовалют Встреча главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко по регулированию криптовалют не привела ни к каким результатам — стороны только официально зафиксировали свои разногласия. Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник. 15.02.2022 16:06

Выступая на мероприятии, глава НАУФОР в числе прочего указал, что на финансовом рынке сейчас «примерно 5—6 млн реальных розничных инвесторов, что показывает доля зафондированных брокерских счетов». По его словам, розничные инвесторы вложили в отечественные акции больше, чем индустрия паевых инвестиционных фондов и индустрия негосударственных пенсионных фондов, вместе взятые.

Тимофеев отметил роль частных инвесторов в обеспечении стабильности отечественного рынка: «Коррекция могла бы быть драматической, не присутствуй на этом рынке в столь масштабном объеме розничные инвесторы».

«Приток розничных инвесторов на фондовый рынок продолжается. Когда ценные бумаги подешевели, очень многие восприняли это как исторический шанс, возможность купить подешевевшие активы и действуют в этом смысле исключительно рационально», — констатировал он.

По мнению Тимофеева, на фондовом рынке не хватает сейчас, на фоне коррекции, негосударственных пенсионных фондов. «Около триллиона рублей как инвестиции в отечественные ценные бумаги поддержали бы, подставили бы плечо розничным инвесторам. Как долгосрочные инвесторы они могли бы вместе с розничными воспользоваться шансом, который дает сегодняшняя коррекция», — рассуждает он.



В числе прочего глава НАУФОР отметил перелом, который в прошлом году произошел в индустрии ПИФов. «Количество инвесторов, инвестирующих в ПИФы, пусть это главным образом заслуга биржевых ПИФов, уже сравнялось с числом зафондированных брокерских счетов. Мы видим изменение отношения к инвестированию как к инвестированию в поиске диверсификации», — заявил он.