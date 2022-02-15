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​ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций

15.02.2022 18:24
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Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ с 17 февраля 2022 года начинает размещение бессрочных субординированных облигаций, номинированных в рублях, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, сообщили в кредитной организации. Инвесторам предлагается выпуск с плавающей ставкой и ограничением по минимальному размеру ставки купона. Номинальная стоимость одной облигации — 10 млн рублей. Размещение бумаг будет осуществляться на Московской бирже и продлится до 18 марта 2022 года включительно.

«Основное преимущество выпуска — привязка ставки купона к текущему размеру ключевой ставки Банка России. При этом установлен порог (Floor), ограничивающий минимальное значение купонной ставки при снижении уровня ключевой ставки. Также увеличена до четырех раз в год частота выплаты купонов, что позволит инвесторам получать повышенный доход от реинвестирования», — уточнили в банке.

Ставка первого купона составит 13% годовых (эквивалент доходности 13,65% годовых), со второго по шестой купоны — ключевая ставка плюс 3,75% годовых, но не ниже уровня ставки первого купона. Далее, с седьмого купона, ставка будет равна ключевой ставке плюс 3,75% годовых, но не ниже 9,5% годовых (эквивалент доходности 9,84% годовых). По выпуску предусмотрен кол-опцион через 5,25 года, далее — через каждые пять лет. Купонный период — 91 день.

Сегодня субординированные облигации — это один из основных источников привлечения капитала для банка, отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «В 2021 году мы разместили несколько выпусков субординированных облигаций, включив 220 млрд рублей в состав капитала. Видя большой интерес со стороны инвесторов к данному инструменту, мы первыми на рынке предлагаем выпуск с уникальными параметрами, которые позволят нашим инвесторам сохранить высокий уровень доходности при цикле снижения ключевой ставки Банка России в будущем. Надеемся, что этот продукт будет также пользоваться популярностью, и можем рассчитывать на дальнейшее расширение базы институциональных и розничных инвесторов», — сказал Дмитрий Пьянов.

По итогам 2021 года портфель субординированных облигаций ВТБ вырос почти в четыре раза, добавил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер. «В этом году мы предлагаем им еще более выгодные условия продукта, которые защищают от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры. Ставка от 13% годовых сейчас значительно выше и средней доходности по депозитам, и многих консервативных инвестиционных стратегий. Не сомневаемся, что спрос на новый выпуск снова превысит наши ожидания, и ВТБ укрепит статус лидера на рынке субординированных облигаций», — заявил он.

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